Mercados: sube la Bolsa en una rueda acotada por el feriado en los EEUU

El frente de la sede de la Bolsa de Comercio porteña.

Los indicadores de la plaza bursátil de Argentina avanzaba este lunes, en pleno reacomodamiento de precios tras el inesperado feriado nacional del viernes, que el Gobierno dispuso por el atentado frustrado contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

El mercado buscaba nivelar posiciones contra un alza de los ADR en Wall Street registrado en el cierre de la semana pasada, y con recorte de liquidez por la inactividad parcial en Estados Unidos dado el receso de actividad financiera por la celebración del “Labor Day”.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 2,4%, a 139.500 puntos, a las 11:20 horas, todavía debajo del máximo histórico intradiario en pesos de 145.859 unidades alcanzado una semana atrás.

El panel de acciones líderes de la Bolsa porteña registra un aumento cercano al 70% en 2022, ante una inflación ligeramente por debajo del 60% en los primeros ocho meses del año.

“Conversé con Sergio Massa esta semana. Le asesoramos con otra gente del mercado que no vaya a Nueva York. Está tan quebrada la relación con los inversores después del fiasco de Guzmán, que me parece que hoy ir a hacer promesas no va a servir de nada. Mientras tanto será recibir a un grupo hostil que ya está cansado y que ya recibió hace un mes a Silvina Batakis”, evaluó Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero.

“Me parece que hay mejores cosas para hacer. Tengo entendido que estará en Washington, se va a juntar con empresas americanas que operan en la Argentina, y luego irá a Houston por inversiones en el mercado energético. De todas maneras, me parece un viaje sumamente importante. La gestión de Guzmán había terminado una gestión en Washington bastante deteriorada”, agregó Timerman, en diálogo con FM Milenium.

Llegado septiembre los negocios evolucionaron con diferentes presiones dada las urgencias económicas, en momentos donde la necesidad de recuperar dólares es un tema urgente para abordar y la inflación descontrola el poder adquisitivo de sus habitantes.

Los activos domésticos están presos de la cobertura de riesgo dada la desconfianza sobre el accionar del Gobierno y la tendencia de recesión global que quita liquidez sobre las plazas emergentes.

Entre las acciones líderes destacaba la suba de 5,5% para Transportadora Gas del Sur, mientras que los títulos de YPF ascienden un 3,6%, a 1.700 pesos.

La petrolera controlada por el Estado argentino y la malaya Petronas firmaron un acuerdo para avanzar en un proyecto para construir un nuevo gasoducto desde la formación Vaca Muerta y una planta de gas natural licuado (GNL) para que el país pueda incrementar sus exportaciones de gas.

“En la renta variable las grandes novedades siguen apareciendo en YPF. Luego de un agosto con buenas noticias, la empresa pondrá en marcha YPF Litio, que será independiente y su objetivo será ocuparse desde la exploración hasta las baterías”, comentó Leonel Buccolo, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, se asienta en los 2.329 puntos básicos para la Argentina.

