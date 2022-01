Cómo evitar “la gran” Novak Djokovic: estos son los requisitos que hay que cumplir para viajar a Australia

Pasajeros en el aeropuerto de Sidney, en Australia (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las personas que quieran viajar a Australia? Hasta el momento, solo los ciudadanos australianos con vacunación completa, los residentes permanentes y los titulares de visas elegibles a partir del 15 de diciembre de 2021 en varias categorías pueden viajar hacia y desde Australia sin necesidad de solicitar una exención de viaje.

Entre las personas exentas de la prohibición de viaje se encuentran familiares inmediatos de ciudadanos australianos y residentes permanentes, incluidos cónyuges, menores dependientes, tutores legales y parejas de facto. Después de llegar a Australia, todos los viajeros deben completar la cuarentena de 14 días, según los datos de la página web del Departamento de Inmigración del Gobierno australiano.

Entre las personas exentas de la prohibición de viaje se encuentran familiares inmediatos de ciudadanos australianos y residentes permanentes

Si no se encuentra en una categoría exenta, se puede solicitar una exención individual a las restricciones de viaje de Australia completando un formulario online en la página https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep.

En qué casos se puede estar automáticamente exentos de las restricciones de viaje e ingresar a Australia:

- ciudadano australiano

- residente permanente de Australia

- miembro de la familia inmediata de un ciudadano australiano o residente permanente

- ciudadano de Nueva Zelanda que resida habitualmente en Australia y sus familiares inmediatos

- persona que ha estado en Nueva Zelanda o Australia durante 14 días o más inmediatamente antes de la llegada por aire a Australia

- diplomático acreditado en Australia, incluidos sus familiares inmediatos

Pasajeros con equipos de protección en el aeropuerto de Sidney

- persona que transita por Australia durante 72 horas o menos

- tripulación de líneas aéreas, tripulación marítima, incluidos los pilotos marinos

- persona contratada bajo el Programa de Trabajadores de Temporada aprobado por el Gobierno o el Plan de Trabajo del Pacífico

- persona que tiene una visa de Innovación e Inversión Empresarial (subclase 188)

- persona que posea una visa de Actividad Temporal (subclase 408) en la secuencia “Evento de Recuperación Económica Post COVID-19″

- persona invitada o patrocinada por las Fuerzas de Defensa de Australia o el Departamento de Defensa para emprender actividades militares

- persona que tiene un estatus prescrito y busca ingresar a Australia con una visa de propósito especial

- ciudadanos de Singapur, Japón o Corea del Sur completamente vacunado que viaja desde Singapur y llega a un estado o territorio australiano participante que permite a los viajeros completamente vacunados llegar libres de cuarentena.

El tenista serbio Novak Djokovic no pudo ingresar a jugar el Abierto de Australia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Archivo)

Las personas que tienen una visa elegible y no están completamente vacunado, deben solicitar y obtener una exención de viaje individual.

Para viajar, se necesita una exención y también una visa. Para completar una solicitud de exención de viaje, hay que tener una visa o haber solicitado una visa, y proporcionar información y documentos que respalden su solicitud.

Algunos de los documentos que pueden ser solicitados:

- Prueba de relación o residencia (como un contrato de alquiler compartido, cuenta bancaria conjunta, etc.)

- Carta de un médico u hospital, que indique por qué es necesario viajar

- Carta de un empleador que indique por qué es necesario viajar

- Carta de respaldo de una agencia comercial o gubernamental en la que se indique por qué sus habilidades son críticas

Con todo, desde el organismo australiano aclararon que conseguir una exención de viaje no garantiza que se pueda obtener un vuelo a Australia en este momento. “Debe solicitar una exención al menos dos semanas, pero no más de dos meses, antes de su viaje planificado”, precisaron.

“Si no se le otorga una exención, no debe continuar con los planes de viaje, ya que no se le permitirá abordar un vuelo a Australia. Si se le concede una exención de viaje, deberá llevar evidencia de esa decisión de exención al aeropuerto”, agregaron.

Las opciones disponibles para viajar a Australia dependen del estado de vacunación de cada persona. Si es un viajero con esquema de vacunación completo y exento de restricciones de viaje, puede ser elegible para requisitos de cuarentena reducidos. Sin embargo, esto puede variar según el Estado o territorio al que viaja.

SEGUIR LEYENDO: