El Gobierno detalló qué negocia con el FMI y cuál es la propuesta que llevó a Washington

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó a los gobernadores el escenario actual de la negociación con el FMI y los lineamientos principales de lo que será el programa plurianual que el presidente Alberto Fernández prometió enviar al Congreso de la Nación.

En ese marco, dio detalles del paso a paso para lograr un acuerdo de Facilidades Extendidas por 10 años que restructure la deuda del stand by por USD 44 mil millones tomado por el gobierno de Cambiemos.

El titular del Palacio de Hacienda explicitó a través de una presentación los pasos a seguir para avanzar en ese sentido. Los mismos son:

- Presentar una carta de Intención. Se trata de una carta de las autoridades del Estado argentino al FMI señalando las condiciones económicas y requerimiento de fondos al FMI; políticas claves y reformas que se buscan; y una cláusula de consulta que es el compromiso a consultar con el FMI antes de adoptar determinadas políticas.

- Realizar un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras: en este caso se trata de un documento de las autoridades detallando las metas y objetivos incluyendo los Criterios de Evaluación y los Puntos de Referencia Estructurales.

- Llevar a cabo un Memorándum Técnico de Entendimiento: el mismo provee las definiciones de los objetivos planteados y lista toda la información que debe ser reportada incluyendo frecuencia y demoras permitidas.

Según informó la cartera de Economía las variables que típicamente se incluyen están vinculadas con las metas cuantitativas con las que se evaluará el programa. Si no se cumple con estas metas, se necesita un waiver para poder continuar con el esquema del programa.

En ese marco y tal como remarcó Guzmán, habrá “Criterios de Desempeño” que son la base del acuerdo que evaluará el Fondo. Estas son: el sendero fiscal, el sendero de reservas internacionales y el financiamiento monetario de la política fiscal.

Para Guzmán es posible "un acuerdo bueno en términos relativos" para sostener recuperación

En otro orden, el Ministerio de Economía afirmó que habrá una revisión del programa con el organismo de crédito internacional. “Cada tres meses viene una misión del FMI a la Argentina a revisar si se cumplieron los criterios de desempeño. Cada revisión es analizada por el Directorio”, detalló Guzmán en el documento.

En ese sentido, indicó que la revisión se hace en base a dos componentes: hacia el pasado (compromisos asumidos en el programa) y hacia el futuro (viabilidad de la implementación en el futuro).

“Si no se cumplen las metas, se solicitan dispensas por no cumplimiento (waivers), cuando la información para evaluar el programa no está disponible o se requiere otro tipo de modificaciones que involucren cambios en los compromisos del programa”, destacó.

Asimismo, indicó que cumplir con estos pasos sirve para que el FMI envíe los fondos con los que Argentina le va a pagar al propio organismo el préstamo que se tomó en 2018.

Qué propone la Argentina

La propuesta de Argentina tiene 3 ejes medulares que tienen que ver como se mencionó anteriormente, con el sendero fiscal, la emisión monetaria y las reservas.

En el aspecto fiscal se propone una consolidación que sea compatible con la sostenibilidad de la deuda pública. Asimismo, se plantea que la política fiscal sea contracíclica para apoyar la recuperación en curso de la economía tras la caída que se registró en 2020. En este punto es donde todavía no hay acuerdo con el FMI.

Por otra parte, se busca mejorar la focalización del uso de los recursos del Estado e impulsar el gasto de capital, educación, y ciencia y Tecnología para aumentar los multiplicadores de corto plazo y el crecimiento a largo plazo.

En el aspecto monetario y financiero Guzmán afirmó que el objetivo es fortalecer el balance del Banco Central a través de la reducción gradual de las transferencias del Banco Central al Tesoro.

En ese marco, destacó que se busca que las tasas de interés reales sean positivas para respaldar la demanda de activos en pesos y fortalecer el canal de ahorro-inversión en dicha moneda. Asimismo, dijo que se avanza en la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local.

En relación a la inflación, Guzmán remarcó que la misma es multicausal y que se apunta a una consolidación fiscal y a una reducción progresiva del financiamiento del Banco Central al Tesoro para morigerar el impacto sobre los precios.

Por último, respecto al dólar el ministro dijo que se debe trabajar para que el tipo de cambio real sea consistente con el superávit comercial. En este punto se destacó la necesidad de acumulación de reservas internacionales del Banco Central y la regulación de capitales.

La lista de Guzmán

Esta es “La Propuesta de la República Argentina“, según la lista que Guzmán les mostró a los gobernadores:

FISCAL

Consolidación fiscal gradual

- Compatible con la sostenibilidad de la deuda pública

Redefinición del gasto público

- Política fiscal contracíclica para apoyar la recuperación en curso

● Mejorar la focalización del uso de los recursos del Estado

- Impulsar el gasto de capital, Educación, y Ciencia & Tecnología para aumentar los multiplicadores de corto plazo y el crecimiento a largo plazo

Fortalecimiento de la política tributaria

- Fortalecer la Administración tributaria

- Incrementar la progresividad

MONETARIO Y FINANCIERO

Fortalecer el balance del Banco Central

- Reducción gradual de las transferencias del Banco Central al Tesoro

- Tasas de interés reales positivas para respaldar la demanda de activos denominados en pesos, teniendo en cuenta el costo cuasifiscal

Fortalecer el canal de ahorro-inversión en moneda local

- Reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local

- Mejora en el manejo de la Política Monetaria y transparencia en el régimen de encajes

- Fortalecimiento del sistema de intermediación bancaria y un mercado de capital privado más amplío

INFLACIÓN

Enfoque integral multicausal

● Consolidación fiscal y reducción progresiva del financiamiento del Banco Central al Tesoro

- Consolidación fiscal y reducción progresiva del financiamiento del Banco Central al Tesoro rales

- Fomento del crecimiento sostenido de la producción de transables

- Políticas de precios e ingresos para coordinar expectativas y objetivos

EXTERNO Y TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio

- Tipo de cambio real consistente con el superávit comercial

- Acumulación de Reservas Internacionales

Regulación de la cuenta financiera

- Regulaciones macroprudenciales

