Por qué el dólar libre quedo casi en $200 y a qué precio podría llegar en los próximos días

Una mujer camina frente a un tablero que muestra los valores de cambio del dólar, en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El dólar blue orilló los 200 pesos y marcó así un nuevo récord en su cotización en el mercado paralelo. Para los analistas, la constancia de los índices de inflación, el elevado nivel de emisión de pesos y la incertidumbre política por la cercanía de las elecciones son algunas de las razones que explican que el tipo de cambio paralelo haya alcanzado ese precio.

En financieras y cuevas de la City porteña llegaron a pedir este miércoles 199 pesos por unidad de dólar para la venta, en días en que las tensiones cambiarias se viven más que nada en las cotizaciones financieras de la divisa, como el contado con liquidación, que en su versión libre ya alcanza los $217.

Con este nivel de precio, el blue así vuelve a la zona récord en términos nominales que tuvo en octubre del año pasado, cuando llegó a ser de $195. Esto no implica, de todas formas, que en términos reales sea el mismo valor. Según cálculos privados, para “igualar” el nivel que había tenido tras esa crisis cambiaria de hace poco más de un año, hoy el blue debería costar cerca de $296.

El dólar libre avanzó de esta manera casi 20% en lo que va del año, mientras que la brecha cambiaria que lo separa de la cotización formal mayorista se mueve así a poco más del 99 por ciento. El blue tuvo, entonces, un incremento por debajo de la inflación acumulada en lo que va del año, que fue de 37 por ciento solo en los primeros siete meses del año.

El blue a $200: las razones del récord

Para los analistas del mercado y los economistas hay algunas razones clave detrás de la llegada del dólar blue a la frontera de los $200. Todos coinciden, en primer lugar, que se trata de una consecuencia lógica de una economía que tiene una nominalidad recalentada por los niveles persistentes de inflación que sufre desde hace años y que, más inmediatamente, registró una aceleración por encima del 3% mensual.

Para el analista financiero Christian Buteler, “no podés pretender mantener el tipo de cambio estable con una inflación al 3 o 3,5 por ciento mensual, por lo cual es lógico”, consideró en diálogo con Infobae. Por esa razón, sostiene, es que el precio continuará escalado en los próximos días por lo que los 200 pesos no implicará ningún tipo de techo para el blue.

En el mismo sentido, el analista Damián Di Pace dijo que “la aceleración de la inflación”, es una de las razones para explicar el fenómeno. “A pesar de que el gobierno intenta frenar la inflación con intervenciones en el mercado y regulando, los agentes económicos sostienen que la moneda local va a seguir perdiendo poder de compra”, dijo a este medio.

Atado a este motivo aparece en el análisis la cantidad de pesos que hay en la economía. El Banco Central asistió al Tesoro nacional con más de un billón de pesos. Una expansión monetaria de esa magnitud pone presión al mercado cambiario, algo que incluso admiten dentro del Gobierno.

“Hoy tenés tasas reales negativas, quedarte en pesos es un castigo más que un premio y eso te termina presionando en el tipo de cambio. Mientras no controles la inflación y la emisión vas a seguir dándole nafta y materia prima a la suba del dólar alternativo. Primero necesitás controlar la emisión para que no sobren pesos. Si sube la carne o la leche, ¿por qué no lo haría el dólar que es un bien más?”, se preguntó Buteler.

La incertidumbre propia de un proceso electoral suma un ingrediente más al coctel de presión dolarizadora. Para Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, “el reloj electoral sigue avanzando (faltan 8 días hábiles incluyendo hoy) y sin horizonte, el clima financiero y económico se va deteriorando cada vez más”, mencionó en diálogo con Infobae.

“La estrategia de los inversores es clara; zambullirse de cabeza en cualquier activo de cobertura ante la expectativa de un retraso del acuerdo con el FMI y que, con cada vez menos reservas, las expectativas de depreciación de la moneda son cada vez mayores. En este contexto, uno de los bienes de cobertura es el dólar blue en el mercado informal, que alcanza valores máximos en el año”, comentó.

En la misma línea, el operador del mercado de cambios Gustavo Quintana, titular de PR, dijo que “la demanda de atesoramiento de dólares se da siempre en días previos a la elección y esta no es la excepción. Si vos revisás todos los períodos electorales de los últimos 10 años hay siempre dolarización de portafolios. Estamos en un momento especial por las expectativas de lo que pueda pasar después del 14 de noviembre”, dijo consultado por este medio.

Buteler relativiza esa razón como explicación. “Puede ser que algo del factor elecciones también haya, pero le doy un porcentaje muy chico. La gente se viene dolarizando desde hace mucho tiempo, además es una elección de medio término”, argumentó.

“La estrategia de los inversores es clara; zambullirse de cabeza en cualquier activo de cobertura ante la expectativa de un retraso del acuerdo con el FMI y que, con cada vez menos reservas, las expectativas de depreciación de la moneda son cada vez mayores” (Menescaldi)

Di Pace menciona como última razón la propia expectativa de un precio más alto en el futuro que subyace a una brecha cambiaria en torno del 100% entre el dólar blue y el mayorista que administra el Banco Central.

“Las expectativas de devaluación post elecciones están a pesar de que el Gobierno insista en que no. La mayor cantidad de pesos circulando se refugia en el dólar antes de las elecciones como reserva de valor. Si se mide en forma internual es un dólar que no es real, porque el tipo de cambio oficial está retrasado frente a la inflación”, mencionó el director de Focus Market.

Este miércoles los mercados exhibían prudencia en cuanto a la liquidez, mientras que aguardaba el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos tras una reunión de política monetaria de dos días, en la que se espera que anuncie una reducción gradual de sus enormes compras de activos. El índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 3,1 por ciento. Este mercado viene de un alza del 4,59% en las tres sesiones previas.

Los bonos extrabursátiles apenas cedían un 0,1% promedio y el riesgo país del banco JP Morgan quedó en 1739 puntos básicos, luego de renovar su tope histórico en 1.745 unidades en la primera parte del día.

SEGUIR LEYENDO: