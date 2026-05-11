Sociedad

Cómo sigue la búsqueda de Analía Corte: fue vista por una cámara de seguridad y ampliaron la zona del rastrillaje

La mujer de 52 años que desapareció el último viernes fue grabada cuando subía a un colectivo para el centro de Bariloche. Buzos de la Prefectura Naval, canes rastreadores y más de 70 policías por turno están trabajando en el despliegue

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Efectivos de la Policía de Río Negro coordinan el rastrillaje en la zona del kilómetro 6 de Bariloche
Efectivos de la Policía de Río Negro coordinan el rastrillaje en la zona del kilómetro 6 de Bariloche

El cuarto día de la búsqueda de Analía Corte trajo una novedad que reencauzó parte del operativo: una cámara de un colectivo de la línea 51 registró a la mujer de 52 años el viernes 8 de mayo a las 11.18, en dirección al centro de San Carlos de Bariloche.

El dato, confirmado por fuentes del caso a Infobae, constituye la primera pista concreta sobre sus movimientos tras salir de su vivienda en el barrio Rancho Grande, aunque aún se desconoce en qué parada descendió del vehículo.

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La denuncia por la desaparición de Analía Corte fue radicada ese mismo viernes a las 14 horas. Desde entonces, las jornadas de rastrillaje se extienden entre las 7 de la mañana y las 20, el límite que impone la luz diurna. La coordinación del operativo está a cargo de la Comisaría 27°, bajo la supervisión del segundo jefe de la Unidad Regional III y del jefe de Zona I, los comisarios inspectores Félix Castro y Luis Hawrilak.

Este lunes el dispositivo creció tanto en personal como en territorio. Más de 70 efectivos por turno participan de las tareas, que se distribuyen por barrios del oeste de la ciudad, la costa del lago Nahuel Huapi, la ruta 23 —a 18 kilómetros al este de Bariloche—, la zona céntrica y el cerro Otto, uno de los focos más activos de la jornada. Parques Nacionales sumó un equipo que opera en el sector sur de esa montaña, mientras el grupo COER de la Policía de Río Negro recorre el flanco norte.

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Este video presenta la cobertura del operativo de búsqueda de Analía Corte en San Carlos de Bariloche. Se observa personal uniformado recorriendo senderos con vegetación densa y vistas del lago Nahuel Huapi con montañas de fondo. Un bote blanco está en el agua cerca de la orilla rocosa. El dispositivo busca a la mujer de 52 años desaparecida, extendiendo las labores en la costa del lago y en áreas con caminos y arbustos. El personal camina por terrenos irregulares.

Un can rastreador llegado desde General Conesa trabaja en la vivienda de Corte, en el barrio Rancho Grande, a la altura del kilómetro 6 hacia arriba de la avenida De los Pioneros. Otro equipo canino de la Policía de Río Negro avanza desde la calle Nilpi, troncal del barrio La Cascada, hacia el oeste. La Brigada Montada y la Brigada Rural transitan senderos de difícil acceso con caballos y patrullajes a pie, mientras móviles de las comisarías 27° y 55° sostienen recorridas permanentes.

El Ministerio de Seguridad de Río Negro identificó la zona costera y las cercanías del arroyo Casa de Piedra como uno de los puntos más sensibles del operativo. Allí, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y buzos especializados inspeccionan sectores de agua y márgenes de acceso complicado. Desde el sábado, la búsqueda también cuenta con la participación de amigos, vecinos, integrantes del Club Andino, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), miembros de Protección Civil y Bomberos.

Corte salió de su casa sin teléfono, sin documentación y con poco abrigo. Uno de los factores que dificulta su identificación es que se desconoce la ropa que vestía al momento de ausentarse. Su perfil físico: aproximadamente 1,65 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña blanca, ojos castaños y cabello oscuro lacio con pocas canas, hasta los hombros.

Gabriel Blondel, amigo de la familia, declaró al canal El Seis TV que la mujer “está con un cuadro depresivo” y que “no es la primera vez que sucede” que se desconoce su paradero de forma intempestiva. “Pedimos un poco de colaboración con los vecinos, la última información que salió de su casa en Rancho Grande, posiblemente viajó hasta Pioneros. Estamos buscando una cámara de vigilancia que la haya detectado. Todas las cámaras que estuvimos averiguando, no se vio nada”, señaló.

Dos retratos de mujer sonriente, divididos por una línea blanca. Izquierda: al aire libre con gorra y gafas de sol. Derecha: en interior con chaqueta de flores.
Familiares y amigos de Analía Corte pidieron a vecinos y comerciantes que revisen las cámaras de seguridad de la zona del kilómetro 6, entre las 11 y las 12,30 del viernes 8 de mayo

Blondel también apuntó que la franja horaria clave para revisar grabaciones es entre las 11 y las 12.30, período en que Corte habría dejado la vivienda. "Ella estaba emocionalmente mal, estaba con medicación. Es una teoría mía, tal vez pudo entrar a un terreno o una playa sin pensar que era un terreno privado, y esté por ahí“, agregó.

La investigación avanza también sobre los registros de cámaras de seguridad. La Comisaría 27° del barrio Melipal solicitó a la empresa de transporte urbano Mi Bus el material fílmico de sus unidades en la franja horaria de la desaparición, así como los movimientos de la tarjeta SUBE de Corte. Este lunes se espera el informe vinculado al sistema de transporte. La fuerza y los familiares de la mujer pidieron además la colaboración de la comunidad con los registros de cámaras de seguridad privadas en las inmediaciones del kilómetro 6.

El dispositivo reúne efectivos de múltiples dependencias: la U27, la Segunda, el 911, el comando de la Unidad Regional III, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la división canes de Bariloche y General Conesa, entre otras unidades. Las autoridades no descartan extender el operativo más allá de los límites de Bariloche ante la posibilidad de que Corte se haya trasladado a otra localidad de Río Negro o Neuquén, aunque por el momento no hay pruebas que lo confirmen.

Quien cuente con información sobre el paradero de Analía Corte puede comunicarse al 911, al teléfono de la Comisaría 27°: (2944) 442222, o acercarse a la unidad policial más cercana.

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