Cepo a la carne: autoconvocados avalaron extender el paro, pero los frigoríficos critican la decisión

Mientras sigue el conflicto por las restricciones para exportar carne vacuna, la Mesa de Enlace extendió la protesta hasta las 24hs del miércoles 2 de junio.

Sigue el conflicto entre el Gobierno y el campo en torno a la suspensión por 30 días de las exportaciones de carne vacuna. Los integrantes de la Mesa de Enlace decidieron extender hasta las 24 horas del miércoles 2 de junio el cese de comercialización de hacienda. La medida genera voces a favor y en contra la cadena de ganados y carnes, mientras aumentan las versiones de un posible aumento de retenciones y más restricciones a la comercialización en el mercado externo.

En su comunicado del pasado viernes la dirigencia del campo anunció la prolongación de la protesta y dejó abierta la posibilidad de que luego de finalizada habrá una pausa, con la intención de volver a comercializar, conformar una mesa de diálogo para destrabar el conflicto y definir las acciones a seguir.

En diálogo con CNN Campo, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía, consideró “equivocada” la decisión de continuar con la medida de fuerza y agregó: “Se tensó la cuerda, el abastecimiento está complicado y la hacienda se consigue, pero se paga más caro. El cese ya no es total, hay diferencias internas en la cadena y es por eso que en su momento aconsejé a la Mesa de Enlace que no extendiera el paro”.

Y agregó: " Comprendo y conozco a los productores, su desazón, bronca y hastío. Pero cuando se plantean estas cuestiones los dirigentes tenemos que actuar con serenidad y ser un poco estrategas. El manual del conflicto dice que tenés que aprestar y aflojar. Nos guste o no, del otro lado está el Presidente, que tiene mucha más espalda para aguantar”.

“Las bases plantean una pulseada que tiene a mucha gente en el medio. La posición al principio era unánime de que la propuesta del Gobierno era mala, pero ahora estamos divididos, porque la decisión de la Mesa de Enlace provoca daños en la cadena. El Gobierno defiende supuestamente el precio del ciudadano, pero la Mesa de Enlace no defiende ningún precio. Se está abonando que se continúe el conflicto. Y no es el momento”, señaló el dirigente.

Daniel Urcía.

Tras el anuncio del cierre de las exportaciones, se escucharon voces de diferentes empresarios frigoríficos planteando el impacto que la medida tendría en la cuestión laboral, donde ya se registraron suspensiones de turnos y cortes de horas extras. Al respecto, Daniel Urcía, dijo: “Uno de los eslabones que peor la está pasando es el trabajador de frigorífico. Los incentivos por afuera del sueldo son importantes y no lo está percibiendo. Ya hay trabajadores suspendidos y con vacaciones”.

Además, el presidente de FIFRA aseguró que en las últimas conversaciones que mantuvo con el Gobierno, para encontrar una solución al problema inflacionario y a la alta presión impositiva que afecta a la cadena, reclamó una rebaja del IVA en la faena de hacienda, que le genera saldos técnicos al matarife. “Hay que ir limando esas asperezas. Si bajase la hacienda en pie, ¿vos creés que el carnicero puede bajar los precios? La hacienda subió 100%, pero la carne en mostrador 70%. No puede bajar los precios y además absorbió aumentos de costos, como empleados, servicios, entre otros”, expresó.

La posición de los productores autoconvocados

Los integrantes de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, en un comunicado, manifestaron su total rechazo a cualquier tipo de intervención de los mercados agropecuarios, como también iniciar cualquier tipo de negociación al respecto. “No negociamos medidas de tipo recaudatorias que van en contra de la dignidad del hombre campo, del trabajador y del país”, dijeron.

Por otro lado, anunciaron que “el paro es total y que nadie va a cargar nada, y que aquella persona que cargue lo hace en contra de la voluntad de los productores. Estamos seguros que los verdaderos productores no lo harán, solo una persona sin escrúpulos puede ir en contra de una medida que se toma exigiendo justicia y respeto para los productores. Tengan bien claro que: Paro es paro y es para todos, sin excepciones. Exigimos que ante la arbitrariedad del Gobierno el paro sea total, se reinicie y sostenga hasta tanto se levante la medida”.

Respaldo de los productores autoconvocados al accionar de la Mesa de Enlace.

En otro tramo del pronunciamiento, la Asociación planteó su disconformidad sobre las medidas del Gobierno para controlar la suba del precio de los alimentos: “Se tomaron medidas con excusas realmente ridículas sobre el costo de la canasta básica cuando del costo aproximadamente el 50% corresponde a impuestos. La carne no aumenta, lo que pierde valor es el peso”, manifestaron.

También se hizo mención a las negociaciones del Gobierno con el sector privado, para destrabar el conflicto que se generó: “No podemos respaldar ningún tipo de negociación cuando los interlocutores no son reconocidos por nosotros en su mayoría. No aceptaremos ningún tipo de representatividad del consejo agroindustrial argentino y estamos en contra de que cualquier entidad sindical del sector que formé parte de esa mesa de negociaciones”.

En ese sentido, la Red Nacional de Productores Autoconvocados dijo que la Mesa de Enlace “es el único interlocutor válido que reconocemos frente a las autoridades nacionales” y además adhieren a la continuidad del cese de comercialización de hacienda.

“Hoy los productores autoconvocados junto al comercio, la industria y el sector hotelero y gastronómico, luchamos por la libertad de trabajar y la propiedad privada. “No pedimos una mano sino que nos saquen las dos de encima”, concluyó el comunicado.

