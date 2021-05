En medio del conflicto y a pesar de la prohibición de vender al exterior, el Gobierno fijó precios de referencia para exportar carne

La Aduana actualizó los valores de referencia para la exportación de carne a China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En medio del conflicto con los productores de carne por la prohibición de exportaciones dictada por el Gobierno la semana pasada, la Aduana decidió este martes actualizar los valores de referencia para la exportación de carne bovina, una medida que había comenzado a implementar en los últimos meses como parte del control de las operaciones de comercio exterior.

“La decisión, coordinada junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, establece nuevos precios de referencia para distintos cortes, en el marco del diálogo permanente con distintas cámaras representativas del sector privado”, indicó el organismo. Según explicó Aduana, los valores referenciales son una herramienta “para desarticular maniobras de evasión de impuestos y prácticas abusivas que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario. Asimismo, los valores de referencia permiten abordar la competencia desleal de aquellos operadores que no cumplen las normas”, comentaron.

La Aduana actualizó los valores de referencia para la exportación de carne a China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán

La Resolución General 4998, publicada en el Boletín Oficial, definió una actualización de los valores referenciales fijados en enero por la DGA para cortes como bola de lomo, asado, cuartos trasero y delantero, entre otros. Los destinos de las exportaciones para los que rige la normativa son China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán.

Los “valores criterio” son una herramienta habitual de control de operaciones de comercio exterior. En los últimos años, durante el mandato de Mauricio Macri la cantidad de precios criterio se redujeron un 20% y llegó a los 19.400 que rigen actualmente. “De a poco se están reestableciendo y se está trabajando para incluir nuevos productos”, afirman en Aduana.

El Gobierno prohibió la exportación de carne por las subas en el mercado doméstico.

En el caso de las importaciones, las maniobras que intenta evitar AFIP son tanto la subfacturación como la sobrefacturación. Para el primer caso, se trataría de empresas que buscan pagar menos aranceles. Para el segundo, hacerse de más dólares autorizados a precio oficial del que necesitan realmente para realizar la compra al exterior.

Los “valores criterio” se suman a los “valores de referencia” para distintos productos fijados por la Aduana, que apuntan específicamente para las exportaciones. “Estos constituyen un primer instrumento de control para identificar maniobras abusivas en el comercio exterior que permiten a la Aduana detectar irregularidades”, continuaron en AFIP.

Según Idesa, durante la Presidencia de Vázquez, “Uruguay multiplicó por 6 sus importaciones de carne respecto al 2017” y el resultado fue que “en el 2020 hubo deflación en la carne de 4 por ciento

La detección de alguna maniobra de este tipo no implica necesariamente, aseguraron, la configuración de un delito. “Estas son herramientas de control con precios testigos para verificar que la facturación esté en línea con ese valor de criterio. Si hay diferencias, se abre una investigación que puede derivar en una multa o denuncias, pero no es un delito per se”, explicaron.

A partir del análisis de distintos complejos productivos e industrias, la Aduana comenzó el año pasado a establecer nuevos valores de referencia. Hasta ahora ya se restableció el instrumento para las exportaciones de peras, manzanas, ajo, carne de cerdo, tomate perita, mosto concentrado, arándanos, leche en polvo, cebolla, papa, pasas de uva, corvina y carne bovina.

Proponen el “modelo uruguayo” para bajar los precios locales

El Gobierno podría impulsar una baja en los cortes populares de carne vacuna sin necesidad de suspender las exportaciones, si recurre a una estrategia que ya implementó en Uruguay durante las presidencias de José Mujica y Tabaré Vázquez, cuando abrieron la importación de cortes baratos e impulsaron la venta al exterior de los premium, según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

El expresidente uruguayo José Mujica (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

“Hay maneras menos rudimentarias y dañinas de cuidar el consumo interno”, aseguró ese centro de estudios, por lo que recomendó el “ejemplo cercano” de Uruguay, que revirtió una suba de los precios de la carne con la importación de cortes populares, generando además una caída en los valores de venta.

Al respecto, Idesa sostuvo en su último informe que “muchos opinan –incluso dentro del mismo oficialismo– que una estrategia alternativa sería la que puso en práctica José Mujica en el Uruguay”. La entidad dirigida por Jorge Colina recordó que Mujica “en el 2005, cuando era ministro de Ganadería, les pidió a los frigoríficos que destinen cortes populares (falda, falda parrillera, asado) al mercado interno y que el resto se destine a la exportación”.

“Esto se llamó ‘el asado del Pepe’”, indicó Idesa, que agregó que “similar esquema se intentó instrumentar en el 2011 cuando Mujica ya era presidente”. Sin embargo, la consultora advirtió que “el modelo uruguayo de ganadería es mucho más sofisticado que ‘el asado del Pepe’”. “El eje es la modernización de la cadena de producción desde el campo hasta el consumidor extranjero con estándares de calidad internacional y sistemas de trazabilidad para garantizar la calidad”, aseguró.

En base a la información del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay, “en el año 2017 la inflación doméstica en la carne era de 3% anual y luego comenzó a subir hasta llegar al 35% anual en el 2019”. Para hacer frente a esos aumentos, ese mismo año, durante la Presidencia de Vázquez, “Uruguay multiplicó por 6 sus importaciones de carne respecto al 2017” y el resultado fue que “en el 2020 hubo deflación en la carne de 4%”.

“Estos datos muestran que Uruguay, aún siendo un gran exportador, cuando tuvo una fuerte inflación sobre la carne no cerró las exportaciones”, indicó Idesa, que además apuntó que “tampoco tuvo una actitud pasiva, sino que apeló a abrir las importaciones de carne para aumentar la oferta en el mercado doméstico y, por esa vía, bajar el precio”.

