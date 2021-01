Cuáles fueron los motivos de la fuerte caída de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street marcaron una firme tendencia a la baja, con un descenso de hasta 12 por ciento (REUTERS)

Como consecuencia de la incertidumbre económica que perciben los inversores respecto al país, sumado a la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta un 12% , mientras que la bolsa porteña cayó un 3,5 por ciento.

En ese contexto, analistas consultados por Infobae afirmaron que a pesar de que Wall Street vuelve a desafiar nuevos máximos, los activos locales ya no están logrando acoplarse ante la incertidumbre política y económica. Principalmente por la dilatación de un acuerdo con el FMI y la posibilidad de recibir fondos frescos y, también, por la incertidumbre que implica la segunda ola de Covid y la necesidad de que Argentina tenga que incrementar el gasto fiscal en 2021 .

A todo esto, los economistas y operadores consultados por este medio agregaron para explicar las pérdidas de la jornada, lo que sucede con YPF: la restructuración de su deuda y cambios en su cúpula directiva.

“Las más afectadas están siendo las acciones, lo cual se evidencia especialmente en la debilidad de los ADRS ante el desarme de posiciones por parte de fondos del exterior que venían buscando capturar apuestas tácticas al ritmo del mayor apetito hacia los emergentes”, le dijo a Infobae el economista Gustavo Ber.

En ese sentido, afirmó que a la demora en las negociaciones con el FMI, que venía despertando expectativa entre los operadores, se sumaron las novedades que llegaron desde la petrolera.

“Son eventos que tuvieron una inmediata reacción negativa y así aceleraron la fuerte caída en la cotización del papel”, consideró.

Agregó que también genera preocupación entre los inversores, y contribuye a la acentuada cautela, la posibilidad de que la pandemia requiera adicionales asistencias económicas que compliquen aún más la dinámica de los desequilibrios fiscales y monetarios.

En ese misma línea opinó el director de Eco Go, Federico Furiase, quien destacó que “hay un desacople de Argentina con el resto del mundo por el carácter de la política y porque hay una expectativa de que las restricciones políticas puede alejar un acuerdo rápido con el Fondo”.

Toda inversión es de corto plazo para buscar retornos rápidos y para cuando quieren salir no hay compradores. Argentina viene en caída desde 2018 (Christian Buteler)

Y añadió: “Ese es un cambo complicado en un contexto donde hay una segunda ola de Covid que puede generar expectativas de que no se haga la corrección fiscal que se esperaba hace un tiempo”.

En tanto, para el operador financiero Christian Buteler, no hay interés en Argentina, y no existen causas que motiven a invertir en el país. “Toda inversión es de corto plazo para buscar retornos rápidos y para cuando quieren salir no hay compradores. Argentina viene en caída desde 2018”, afirmó.

A su turno, Iván Cachanosky, economista de la Fundación Libertad y Progreso dijo a este medio que la caída del Merval estuvo arrastrada por la baja de YPF y Edenor en Wall Street.

El índice S&P Merval registró este jueves una merma de 3,5% y se ubicó así en 48.472 unidades (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

“Ante una negociación buena con el FMI y dando alguna previsión económica que aún no la hay, el Merval debería repuntar. Cuando se va una negociación que avance y un plan económico más sólido. Hay que ver como evoluciona también el coronavirus”, planteó.

Cabe destacar que el índice S&P Merval registró este jueves una merma equivalente a 3,5% y se ubicó así en 48.472 unidades. Los ADRs, por su parte, marcaron una firme tendencia a la baja y la principal pérdida fue para YPF, con un descenso del 12 por ciento.

Hoy, las acciones mundiales tocaron máximos históricos, para luego recortar posiciones

La baja de los activos domésticos se produce además por ventas de inversores en búsqueda de ganancias a corto plazo, que aprovechaban la reducida liquidez que impera en el mercado y las dudas que genera el futuro de la economía.

No hay que perder de vista que el gobierno de Alberto Fernández está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito de facilidades extendidas, en un marco de una economía recesiva y con alta inflación, más los efectos negativos de nuevos rebrotes de COVID-19.

Mientras tanto, las acciones mundiales tocaron máximos históricos, para luego recortar posiciones, y el dólar caía, ya que los inversores apostaban a que un importante estímulo del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el apoyo permanente de los bancos centrales mundiales, paliarían el daño económico causado por el coronavirus.

