La misión del FMI analizó el gasto provincial y se reunió con la UIF para discutir normas que combatan el lavado de dinero

Primera foto formal de la misión del FMI con el ministro Guzmán

La misión de Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue su recorrido por los despachos oficiales como parte de su visita a la Argentina de cara a la negociación de un nuevo acuerdo.

Hoy por la mañana la Unidad de Información Financiera (UIF) analizó con los representantes del FMI las políticas en materia de prevención y control del lavado de activos y de delitos económicos complejos. Más tarde, los integrantes de la misión conversaron con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en torno de la situación de las finanzas provinciales.

Según explicaron mediante un comunicado el presidente de la UIF, Carlos Cruz, y el titular de la Dirección de Coordinación Internacional, Diego Gamba, se concentraron junto con los enviados en la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará el año que viene. El encuentro se realizó en el Palacio de Hacienda, en el que también participó el representante argentino y del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, “hizo eje en la necesidad de profundizar políticas de prevención contra el lavado en base a estándares internacionales”, indicó un comunicado.

En particular, se evaluó “el tema de los activos virtuales, en el marco de los proyectos de reforma normativa para actualizar las leyes a nuevas realidades”.

Hoy se reunirían con Wado de Pedro

El comunicado recordó que la Unidad de Información Financiera “tiene bajo su órbita el análisis de los dos proyectos de ley sobre la materia activos virtuales, para estudiarlos y poder hacer sus aportes a ambos trabajos en términos a su regulación”.

Luego hubo un encuentro con el ministro del gabinete nacional más cercano a la vicepresidente Cristina Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro.

La directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack; el jefe de la misión del FMI para Argentina, Luis Cubeddu y el representante residente del FMI en Argentina, Trevor Alleyne, tenían previsto ir al despacho del ministro que queda a metros del Patio de las Palmeras, el que solía llenar los militantes de La Cámpora en épocas de Cristina Kirchner como presidenta, para discutir algunos puntos que hacen al futuro de las finanzas provinciales. Sin embargo, la reunión se realizó vía zoom porque recién hoy se supo que el hisopado que se le realizó a De Pedro dio negativo. Del encuentro también participaron la secretaria de Provincias, Silvina Batakis y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.

La delegación del FMI llegó el martes para comenzar a negociar formalmente un nuevo acuerdo que le permita postergar al país el pago de capital de la deuda de USD 44 mil millones contraída desde 2018; el ministro Martín Guzmán afirmó que el Gobierno buscará un acuerdo de facilidades extendidas, que prorrogue el pago al menos 4 años y medio.

Por el despacho del ministro del Interior pasan los gobernadores para discutir las ayudas, las transferencias no automáticas y el futuro del Pacto Fiscal en donde las provincias van a fijar los límites de los impuestos a la producción. Un detalle no menor es que el Presupuesto 2021 también establece que será el ministro del Interior quien autorice a las provincias la posibilidad de tomar o no deuda y no el Ministerio de Economía, como sucede actualmente.

Ayer se reunieron con la Sociedad Rural

Respecto al presupuesto, mientras los representantes del FMI estén conversando con el ministro de Interior, en paralelo se estará dando la discusión por la aprobación del Presupuesto 2021 en el Senado de la Nación ante la atenta mirada de la vicepresidenta.

Un presupuesto que plantea un incremento de las tarifas, la vuelta del incentivo docente, la creación de un impuesto a los seguros de los automóviles, la rebaja del impuesto al cheque pero solo para las empresas estatales, una suba del 300% del impuesto a la electrónica importado, la desaparición del programa de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros puntos.

Respecto de los encuentros con actores privados, ayer se reunieron con la Sociedad Rural Argentina quien pidió por una baja de las retenciones -algo que el FMI le recomendó no hacer al ex presiente Mauricio Macri 2018- y hasta ahora tienen confirmado una reunión con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), sector fundamental para conversar respecto de la liquidación de divisas del complejo agroexportador.

