Jornada financiera: por qué se volvió a disparar el dólar libre y la brecha con el oficial superó el 104%

FOTO DE ARCHIVO. Cuatro mil dólares estadounidenses son contados por una máquina contadora bancaria, en un banco en Westminster, Colorado, EEUU. 3 de noviembre de 2009. REUTERS/Rick Wilking.

El dólar libre saltó hoy $3, tocó hoy un nuevo máximo histórico de $158 y la brecha con el mayorista superó el 104%, mientras el Banco Central vendió entre USD 15 y 20 USD millones para abastecer la plaza cambiaria.

De esta manera, el tipo de cambio en el circuito financiero informal escaló por tercer día consecutivo, en medio de un clima de cautela y una presión que no cede tras las nuevas medidas económicas.

Por su parte, el contado con liquidación subió $2,93 a $153,72 por lo que la brecha con el dólar oficial alcanzó el 99%. Mientras que el dólar Bolsa o MEP ganó $1,77 hasta alcanzar los $140,82.

Martín Vauthier, director de Eco Go, dijo a Infobae que la presión que se ve sobre el dólar libre refleja la situación de incertidumbre que hay en el mercado de cambios. “Las razones de fondo no fueron encaradas más allá de algunas medidas que fueron en el sentido correcto con el incentivo a las exportaciones. Pero fueron insuficientes”, afirmó.

Y agrego: “Tampoco hubo señales en los ámbitos más relevantes a la hora de explicar la brecha cambiaria. Tiene que ver con la política. Faltan señales para dejar claro el rumbo por el que va a ir el Gobierno. Existen tensiones internas dentro de la coalición del gobierno. Eso paraliza decisiones de inversión y quita atractivo a los activos locales. En escenarios de riesgo se refleja la presión sobre el dólar”.

Para el economista, el Gobierno tampoco ofrece una señal para presentar un sendero de consistencia fiscal. “Si no aparecen certidumbres en el ámbito político, el terreno monetario y el fiscal, vamos a seguir teniendo presión sobre el mercado de cambios y las reservas del Banco Central, que va a seguir administrando una escasez", aseguró.

Si no aparecen certidumbres en el ámbito político, el terreno monetario y el fiscal, vamos a seguir teniendo presión sobre el mercado de cambios y las reservas del Banco Central que va a seguir administrando una escasez (Martín Vauthier, Eco Go)

En ese marco, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Eco Ledesma, afirmó que la suba del dólar libre se explica por la liquidez en pesos y la incertidumbre que no se resuelve. “No hubo cambio de enfoque sino una profundización de lo que se venía aplicando hasta ahora. No hubo nuevas expectativas desde lo fiscal ni desde lo monetario. Es la confirmación de que el mismo enfoque sigue y se profundiza”, destacó.

Según el economista, la presión sobre el mercado de cambios y las reservas del BCRA afectan la recuperación económica de la Argentina. “El país se va a recuperar más lento que el resto en este contexto de incertidumbre y pandemia”, afirmó.

El operador financiero Christian Buteler consideró que después de las medidas que tomó el Banco Central para endurecer el acceso a la divisa oficial era esperable que hubiera una presión sobre el tipo de cambio. “Sabíamos que íbamos a llegar a esto. Ahora hay que ver si esta suba termina acá o sigue. La brecha del 100% con el dólar oficial es preocupante. Es inquietante saber qué es lo que se puede esperar de acá en adelante con los valores que vemos hoy”, afirmó.

La brecha del 100% con el dólar oficial es preocupante. Es inquietante saber qué es lo que se puede esperar de acá en adelante con los valores que vemos hoy (Christian Buteler)

A su turno, el titular de la Fundación Libertad & Progreso, Aldo Abram, dijo a Infobae que el ahorrista percibe que los pesos que tienen valen menos. "Eso se da porque el Banco Central está emitiendo mucho pero además la gente está dejando de demandar la moneda local. Aumenta la producción de pesos sin que aumente la demanda. Entonces bajan los valores de los pesos. Se pierde poder adquisitivo de esta manera y se ve reflejado en el marcado paralelo”, explicó.

En ese sentido, remarcó: “Con las expectativas de devaluación y una brecha de 100% nadie quiere vender dólares. Hay un rechazo muy fuerte respecto al peso. Y no hay otros mecanismos para el ahorro que sean redituables o den seguridad. Hay operaciones como el dólar link pero son instrumentos más sofisticados para el ahorrista”.

Y advirtió que con el correr del tiempo esta situación se va a reflejar en los valores de los servicios. “Esta situación anticipa que vamos a tener más inflación que no es otra cosa que pérdida de valor de nuestra moneda”, alertó.

<b>Con las expectativas de devaluación y una brecha de 100% nadie quiere vender dólares. Hay un rechazo muy fuerte respecto al peso (Aldo Abram, Libertad & Progreso)</b>

En tanto, el dólar en el segmento mayorista cerró sin cambios por primera vez desde enero, al finalizar en $77,11 en un jornada con muy poco volumen operado. Así, la brecha con el billete ofrecido en las cuevas del microcentro creció a 104%.

Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria vendió entre USD 15 y USD 20 millones para abastecer la demanda en la plaza cambiaria. Afirmaron que durante la jornada se dio una menor oferta privada respecto del día anterior, lo que llevó al Banco Central a finalizar con un balance diario negativo.

Cabe recordar que a lo largo del miércoles el organismo que conduce Miguel Pesce había podido adquirir USD 20 millones luego de 12 días de ventas continuas.

En tanto, el volumen negociado hoy en el segmento de contado cayó a USD 156,263 millones.

“Confirmando la estrategia de descontinuar el proceso de subas diarias del tipo de cambio mayorista, la autoridad monetaria corrigió el deslizamiento de hoy hasta lograr acomodar los precios en el mismo nivel de ayer”, analizó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Y añadió: “Desde el 9 de enero de este año no se repetía una jornada sin cambios en la cotización del dólar mayorista, un hecho que traduce en la práctica la intención oficial de introducir mayor volatilidad e imprevisibilidad en la evolución de los precios”.

En otro orden, el dólar “ahorro” finalizó a $82,79 para la venta, según el promedio informado por el Banco Central, lo que sumado al recargo del impuesto PAIS (30%) y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales (35%), la moneda estadounidense llegó a $136,60, doce centavos más con relación al miércoles.

En lo que va del mes y ante el endurecimiento del cepo cambiario, las ventas de moneda extranjera para atesoramiento, de acuerdo con fuentes del sistema financiero, se ubican en torno a los USD 100 millones, cifra que marcó un fuerte descenso respecto de la misma altura de septiembre, cuando para ese entonces era de USD 400 millones.

“La insuficiencia de la oferta genuina requirió el auxilio de la intervención del Central, que cedió prácticamente lo ganado ayer para atender las necesidades de hoy, dando cuenta de un proceso que muestra altibajos y que no termina de definir un rumbo en el corto plazo al menos”, destacó Quintana.

El mercado local y ADRs operaron el alza

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street volvieron a ver un aumento en sus cotizaciones. Esta vez no fue el sector bancario el que lideró la suba aunque marcó alzas mayores al 2% en general.

Los aumentos los encabezaron las acciones de Loma Negra (+5,1%), seguidas por las de Telecom Argentina (+4,4%) y las de YPF (+4,1%).

Por otra parte, las empresas que registraron caída de sus acciones en la Bolsa de Nueva York fueron las de Corporación América (-6,3%), Globant (-1,9%) y Despegar (-0,9%).

El S&P Merval subió 1,66% y cerró la jornada en 45.482,18 puntos, anotando de esta manera la sexta alza en fila.

Las acciones que lideraron las alzas fueron las de Telecom Argentina (+4,5%); Grupo Financiero Valores (+3,4%), YPF (+3,3%). Mientras que las caídas principales las anotaron Ternium (-2,5%); Aluar, (-1,8%) y Holcim (-0,4%).

“Le sigue faltando fuerza a los papeles del mercado local para avanzar de manera sostenible. Con las últimas ruedas positivas que tiene el índice local parecería ser que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno que no fueron bienvenidas por el mercado e hicieron que este retroceda, ya fueran incorporadas a los precios. Sin embargo, la incertidumbre que hay a nivel macroeconómico para el mediano y largo plazo siguen siendo factores que se encuentran ponderando muy fuerte en los análisis de los inversores”, aseguró Joaquin Candia, de Rava Bursátil.

Y añadió: “Habiendo elecciones en Estados Unidos en menos de un mes, también los inversores eligen estar invertidos en activos de resguardo hasta que pase la incertidumbre de ese momento político en particular, ya que la bolsa local depende mucho del mercado norteamericano”.

Por otra parte, los bonos soberanos tomaron distintos caminos en función de la legislación bajo la cual fueron emitidos. Los bonos ley local volvieron a experimentar caídas el día de hoy aunque las mismas no lograron ser superiores al 1,2%.

La prima de riesgo país que elabora JP Morgan retrocedió medio punto y cerró en 1.366 puntos básicos.

Seguí leyendo:

Los empresarios le sugirieron al FMI que el Gobierno debe bajar impuestos, pero la misión cree que no hay margen para hacerlo

Quién es el halcón de la economía de EEUU que asegura que Argentina debe dolarizarse y critica con dureza al Gobierno