“La gente que apuesta al peso siempre perdió”, reconoció el vicepresidente del Banco Central

El vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen

En el marco de las medidas anunciadas en materia económica, y tras rumores y trascendidos en las últimas horas, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Sergio Woyecheszen, indicó que nunca estuvieron en duda los ahorros en dólares ya que el sistema está sólido para eso.

“La gente que apuesta al peso, tus abuelos, mis viejos, nosotros, siempre perdió”, destacó el economista y habló de los esfuerzos que hace el Gobierno para que el que apueste por un plazo fijo le empiece a ganar a la inflación. El comentario, técnica e históricamente irreprochable, parece ir en contra de la intención de otros funcionarios, como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien dijo que “la pulsión de ahorrar en dólares, es una cuestión cultural que hay que ir modificando”; o la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, quien cuestionó que las propiedades se coticen en dólares.

Medidas defensivas

En conversación con el periodista Luis Novaresio en La Red, el segundo de Migue Pesce en el Central dijo que las medidas tomadas fueron medidas “defensivas” y que ahora el Gobierno nacional en conjunto con el Banco Central está pasando a una etapa “ofensiva que tiene que ver con reorientar por un lado la política monetaria y cambiara hacia lo que entendemos que puede ser una nueva normalidad post pandemia, pero tratando de generar incentivos para que haya oferta del dólar. Tanto por el mercado para pequeños ahorristas como con la suba de las tasas de interés que buscan desincentivar algunas conductas que veníamos teniendo y entre otras cosas liquidar exportaciones que se conecta con los anuncios que realizó ayer el gobierno respecto de las retenciones”.

Utilizando la imagen del armado de un equipo de fútbol, el funcionario de la autoridad moneraria dijo que “esperamos que las cuestiones defensivas estén más o menos resueltas y sigamos armando el medio para que si la pandemia nos deja, aterrizar en una nueva normalidad pronto”.

Woyecheszen hizo referencia a una de las medidas anunciadas ayer que es la suba de las tasas. Para ello, recordó que había realizado un ejercicio en donde “una persona que compró USD 100 en los años 70 y los guardó, a finales de 2019 tenía 100 dólares. Uno que vendió sus 100 dólares, los cambió a moneda local y los puso en plazo fijo, y lo iba amoviendo de banco a banco, cuando a finales del año pasado fue con todos sus pesos a comprar dólares, sólo podía comprar USD 60. La gente que apuesta al peso, tus abuelos, mis viejos, nosotros, siempre perdió. Este año venimos haciendo un esfuerzo muy grande para que el que apueste por un plazo fijo le empiece a ganar a la inflación y en eso se está trabajando en instrumentos que hay que cuidar”.

Frente a la consulta si los ahorristas que tienen dólares en su cuenta tienen asegurada la posibilidad de ir a buscarlos, Woyecheszen dijo que eso “nunca estuvo en tela de juicio. La verdad es que el sistema en su totalidad está fuerte en materia de divisas. Cualquiera que quisiera retirar sus divisas las tiene disponibles ”.

Al mismo tiempo remarcó que no hay posibilidad de un corralito porque "a diferencia de lo que pasó en otros momentos de nuestra historia, en la época de la Alianza cuando hubo un descalce de monedas y los dólares no estaban, hoy los dólares están, están disponibles, y no tiene ningún sentido el descalce de la moneda como ocurrió en el 2001. No tiene sentido pensar en un corralito y no se barajó en ningún momento”.

Respecto de la posibilidad de utilizar el swap de China para el comercio internacional, el funcionario señaló que en realidad lo que se está incentivando es “dar la posibilidad que el comercio internacional con China, que en este momento se hicieron exportaciones por USD 4.000 millones e importaciones en USD 5.000 millones, se busca fomentar el comercio en la propia divisas y eso significa un ahorra también para los empresarios”.

Consultado sobre el nivel de reservas y si estas eran negativas, Woyecheszen dijo que “hay muchos rumores y los estamos despejando. Actualmente las reservas están en torno a los 42.000 millones de dólares. Venimos tratando de ir disipando esa serie de rumores. Hay que ir saliendo del ánimo defensivo para ir aterrizando en la nueva normalidad”.

