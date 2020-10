Miguel Acevedo, presidente de la UIA: “Empezó la historia de Martín Guzmán como ministro de Economía”

Miguel Acevedo, titular de la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, fue uno de los empresarios que participó del encuentro en Casa Rosada en donde el Gobierno lanzó un paquete de medidas con las que busca, por un lado, obtener divisas para reforzar las reservas y, por el otro, empezar a sustentar un proceso de reactivación luego de dos años de recesión y varios meses de cuarentena.

Al término del encuentro en donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó, primero en privado y con más detalles, y luego en público los lineamientos del plan con el que busca aumentar la oferta en dólares, el industrial habló con Infobae y se mostró conforme con los anuncios.

“Estos anuncios son un principio y están en el camino correcto”, explicó Acevedo quien hizo referencia a la escasez de las medidas “en donde seguramente habrá gente que esperaba algo más” de parte del Gobierno pero resaltó la dirección adecuada a la que apuntaron los anuncios.

Sin embargo, aunque el titular de la UIA tuvo esa misma sensación que otros empresarios respecto al corto alcance que tendría el paquete de medidas, se mostró más gratamente sorprendido por el rol que mostró Guzmán en las conversaciones que se llevaron adelante para lanzar este paquete.

“Tengo la impresión que empezó la historia de Guzmán como ministro de Economía. Ahora está presente en todo. Nos habló muy bien, nos explicó que faltan medidas pero que se iba a comenzar con un proceso de diálogo. Hasta ahora, todo esto lo veníamos hablando con Matías Kulfas" , explicó el industrial, haciendo referencia al ministro de Desarrollo Productivo.

En el Gobierno también lo quisieron mostrar de esa manera, por eso no participó del encuentro ni el presidente Alberto Fernández, que estaba en la Casa Rosada, ni el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que sólo estuvo un momento en la presentación privada y luego se retiró. “Se lo mostró como el responsable y como el primus inter pares respecto a Kulfas, Mercedes Marcó del Pont y Luis Basterra”, explicó una fuente de la Casa Rosada.

Respecto de las medidas, Acevedo dijo que “aunque puedan parecer pocas, están bien. La baja de los derechos de exportación y la vuelta de los reintegros es algo que habíamos pedido porque esto te mejora el tipo de cambio. En lo que se refiere a la construcción, los anuncios fueron excelentes, es un sector que reacciona rápido y que genera rápidamente puestos de trabajo, Para el caso del sector de la minera también estuvieron muy bien. Están el sentido correcto”.

Pero Acevedo volvió al rol que tomó Guzmán en estas negociaciones y dijo que fue “absolutamente cuidadoso con los números que están manejando. Me gustó que hablara de la tasa y de la inflación y que no sólo se refiriera al cepo al dólar. Además, si a eso le sumamos que dijo que era una medida temporal y la explicación de las debilidades, también me pareció que estuvo muy bien, está dentro de lo que pensamos. Esto va a generar confianza", agregó.

Respecto a las inversiones y si este tipo de anuncios las impulsan o si el “gusto a poco” las deja expectantes, el presidente de AGD dijo que "las inversiones van a venir. El sector viene de una importante recesión, y el empresario es optimista y este es un buen momento para invertir”,

Por último, dijo que Guzmán señaló a todos los empresarios presentes que “tenemos que seguir viéndonos. Ya acordó una fecha con el sector agropecuario, pero la intención es juntarnos regularmente. Claramente tomó el rol de ministro de Economía”.

