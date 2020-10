Pesce, titular del BCRA: “Las decisiones del Gobierno están orientadas a que los chacareros se animen a vender el grano”

Miguel Pesce, titular del Banco Central, dijo que hoy el dólar va a tener un "salto" pero que esa no será la pauta para adelante

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, dijo que las medidas dadas a conocer ayer por el Gobierno tienen como objetivo aumentar la liquidación de divisas. “A eso están orientadas las decisiones del Gobierno nacional, a que los chacareros se animen a vender el grano ”, dijo. También que hoy habrá un salto de cerca del 1% en el precio del dólar oficial, pero que “ese no es el nuevo paso devaluatorio ” del peso.

“Ayer hemos tomado varias medidas, quizás la que menos trascendió fue la serie que hemos tomado para favorecer el ingreso de inversiones: el BCRA ha autorizado a aquellas empresas que ingresen dólares para invertir en el país, si son exportadoras, aplicar las exportaciones que realicen a la repatriación de los capitales que inviertan; y si no lo son, en un plazo más largo también tener acceso al mercado de cambios para poder repatriar sus inversiones”, dijo en declaraciones a Radio 10.

“También estamos autorizando una rueda en el mercado cambiario en la moneda china, que va a permitir abaratar los costos de transacción con quien ahora es nuestro primer socio comercial, desde hace unos meses el intercambio con China ha superado el intercambio con Brasil. También estamos autorizando también una rueda de futuros”, dijo.

“Hemos tomado también decisiones en el campo monetario, donde estamos buscando que el país tenga una política realizada a través de operaciones de mercado abierto, lo cual requiere que vayamos modificando nuestras tasas de referencia, por eso subimos la tasa de pases", comentó.

“También se inhibió de la compra de dólares a los miembros del Congreso Nacional y a los funcionarios nacionales con rango hasta subsecretario”, agregó.

Respecto del inicio de las negociaciones con el renminbi chino, aclaró que será “sólo para el intercambio comercial y otras obligaciones que tengan las empresas argentinas, es similar a lo que se hace en Brasil, en Uruguay, para abaratar el costo de pasar por una tercer moneda”.

“El BCRA tiene reservas en yuanes, por el momento no tenemos pensado utilizarlo pero es un instrumento que tenemos disponible”, dijo.

“Lo que le advertimos al mercado es que ahora veníamos teniendo una devaluación constante, le advertimos que no va a ser así, le vamos a dar cierta volatilidad al tipo de cambio, pero como va a tener un salto importante el día de hoy no queríamos que se interpretara como que a partir de ahora este es el nuevo paso devaluatorio hacia adelante. Eso es lo que hemos hecho ayer para que no haya sorpresas, para que no haya sobresaltos”, anticipó Pesce.

“Lo que uno gana así es que algunas cuestiones especulativas pierdan relevancia”, dijo.

“Hay presiones especialmente de sectores especulativos, especialmente de los hedge funds que quedaron atrapados en la Argentina. Hicieron carry trade durante la gestió de (Mauricio) Macri, luego Macri sobre el final de su mandato les prohibió el acceso al mercado de cambio. Estos actores generan maniobras especulativas que generan presiones sobre los tipos de cambio que no operan en el mercado oficial”, comentó.

Respecto de la liquidación de divisas, que vienen demoradas y restan oferta en el mercado cambiario oficial, el funcionario dijo que es el eje de las medidas.

“A eso están orientadas las decisiones del Gobierno nacional, a que los chacareros se animen a vender el grano. Yo creo que esa es una señal positiva de cambio de escenario respecto del momento más agudo de la crisis donde la soja llegó a valer USD 308, hoy está arriba de los USD 370, entonces con esta medida lo que se busca es alentar a los chacareros a que vendan el grano”, comentó.

“Ellos en estos momentos empiezan a tener necesidad de dinero porque comienzan las compras para la siembra de la cosecha gruesa, primero el maíz y luiego la soja, así que esperemos que esto los aliente y acelera la liquidación que viene muy demorada”,

Consultado sobre si puede aumentar en USD 4.000 o USD 5.000 millones el ingreso de divisas por mayor liquidación de exportaciones, Pesce bromeó: “A mi me suena como música a mis oídos esa cifra, esperemos que se confirme”.

“Siempre la idea que tenemos es abandonar la operación con Leliq y que el BCRA opere con títulos públicos, como todo el mundo. El Central ya está operando sobre la curva de tasas de los títulos del Tesoro”, dijo Pesce.

