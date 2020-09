María Eugenia Bielsa cuestionó que las propiedades se coticen en dólares y propuso pensar otra forma de ahorro

María Eugenia Bielsa, titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat

En medio de la oleada de usurpaciones de terrenos que se desató en plena pandemia de coronavirus y frente a las nuevas trabas cambiarias para acceder a la compra de divisas para atesoramiento que estableció el Banco Central, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, cuestionó que en Argentina el valor de terrenos y propiedades se coticen en dólares. Además, en ese sentido, llamó a buscar otra forma de ahorro.

Bielsa participó este martes de una videoconferencia con los senadores nacionales que integran la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte. Allí se refirió a la problemática habitacional y la relacionó con la dependencia argentina de la moneda norteamericana. “No hay ninguna explicación para que el metro cuadrado de las viviendas esté cotizado en dólares” , expresó y argumentó haciendo referencia a que “son insumos locales, mano de obra local y aplica perfectamente al vínculo de una necesidad”.

“Hay que pensar en otro ahorro que no sea a través del dólar” , propuso la Ministra, quien remarcó que “debemos generar la confianza que nos permita desdolarizar la vivienda”. “Hay que pensar en una moneda dura que nos permita pensar en el ahorro en pesos y que sea confiable”, agregó.

Bielsa expuso este martes frente a senadores de la Nación (Foto: Gabriel Cano/ Comunicacion Senado).

Si bien un amplio sector de la dirigencia sostiene que detrás de las tomas de tierras que se profundizaron principalmente en el conurbano bonaerense hay un entramado político vinculado a sectores de izquierda y organizaciones sociales, la pandemia expuso el enorme déficit habitacional que sufre gran parte de la población. Según calculó María Eugenia Bielsa, “hay un déficit de 3.600.000 unidades de vivienda faltantes” en todo el país, aunque aclaró que “esos números no son exactos”.

“Estamos hablando de un déficit proyectado porque en el último censo las preguntas no estaban dirigidas a conocer los datos que nos permitan implementar las políticas para remediar esa situación”, explicó la funcionaria. Cabe recordar que el censo previsto para este año fue postergado -en principio- para el 2021 debido a la situación epidemiológica, aunque no se descarta que se lleve a cabo en 2022.

Bielsa agregó que “existe un 50% de viviendas ociosas en relación con la demanda de nuevas unidades” y sugirió “buscar un mecanismo de estímulo” para que esas unidades habitacionales “se pongan en alquiler”.

Frente a los senadores con los que conversó de manera remota, la ministra llamó a avanzar hacia “un verdadero plan donde la pobreza no se supere solamente con la asistencia, sino con el trabajo porque es la única manera de salir de la inequidad". “Cuando estemos saliendo de la pandemia, este debe ser el objetivo a largo plazo”, enfatizó.

En plena cuarentena hubo un aumento de toma de terrenos (Franco Fafasuli)

En un contexto de crisis económica, profundizada por el coronavirus y una cuarentena de más de seis meses, la funcionaria es consciente de que “la reactivación va a ser dura”. Por ello, insistió con que “la única manera de salir es trabajando” y recalcó que “la Argentina siempre salió de sus crisis con el trabajo”.

Desde su rol como titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, convocó a “ejecutar políticas de hábitat”, que materializó al explicar que deben ser proyectos de “viviendas, servicios y equipamientos”, que además incluyan “centros de salud, educación, entrenamiento y espacios verdes”.

“Debemos desandar esa irracionalidad de ‘tierra, techo y trabajo’: esto de tener que vincular una irracionalidad urbana que teniendo tierra nos permita tener techo y no pensar la vivienda si no lo hacemos anclada al derecho al trabajo. El Estado es un vector, pero no el único”, advirtió. En ese sentido, destacó que el Gobierno nacional decidió “no postergar las obras que ya habían sido iniciadas”, aunque remarcó que durante la gestión de Mauricio Macri “hubo provincias que recibieron más fondos que otras”.

“No tenemos datos de buena calidad respecto de la posibilidad de definir políticas para cada región”, admitió, al observar que “es probable que eso haya pasado” porque la cartera que hoy encabeza “antes no era Ministerio”.

