El gabinete económico avanzó en el diseño de las 60 medidas que planea el Gobierno para buscar la reactivación de la economía

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca comanda el gabinete económico

Los ministros del área económica avanzaron hoy en la conformación del plan que el presidente Alberto Fernández señaló que contendrá 60 medidas con las que el Gobierno buscará reactivar la economía en el proceso de la post pandemia.

Al término del encuentro la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca , señaló que los ministros están trabajando en un plan que tiene “dos ejes: uno de medidas a corto plazo y otros con medidas más estructurales de mediano y largo plazo”.

La funcionaria explicó que las medidas vinculadas con la reactivación del nivel de actividad, donde hay varias medidas, y otras más estructurales que son de transformación del aparato productivo argentino”.

Además de Todesca, el gabinete económico está conformado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, su par de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También estarán los titulares del Banco Central, Miguel Pesce; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y de la Anses, Fernanda Raverta.

Respecto a este último universo de medidas, Todesca dijo en declaraciones radiales que es un trabajo de “mediano y largo plazo pero es lo que necesitamos hacer para incrementar el contenido nacional, bajar la incidencia de las importaciones y aumentar el empleo , y ahí tenemos otro conjunto de medidas de herramientas”.

En cuanto al encuentro con los empresarios y los sindicalistas de la CGT, la vicejefa de gabinete y quien comanda las reuniones del gabinete económico, señaló que se está trabajando en una agenda en común pero que eso “no significa que se tengan que coincidir en todos los puntos. Los empresarios siempre pretenden que le bajemos todos los impuestos y les demos todos los subsidios. Eso es financieramente imposible y económicamente imposible”.

Pero, a pesar de esta crítica hacia el reclamo del sector privado, Todesca adelantó que el gabinete económico “también está trabajando en una reforma impositiva para poner los incentivos donde tienen que estar que es en la producción y no en la especulación. Tuvimos varias reuniones con la CGT, con la CTA y con los empresarios y se puede avanzar”, agregó.

"seguimos negociando" dijo Todesca respecto del canje de deuda

Hace unos días la vicejefa de Gabinete había dicho que las estimaciones que maneja el Gobierno en cuanto a actividad económica son de una caída “muy fuerte . El golpe por la pandemia va a ser muy fuerte, organismos internacionales nos indican el 10%, nosotros tenemos otra vez distintos escenarios, pero en todos los casos es un golpe muy fuerte”, comentó.

Aunque se mantiene en secreto el plan de 60 medidas, Todesca había dicho que el sector de la construcción es fundamental tanto por lo que pueda hacer la obra pública, pero también hay una gran expectativa del sector privado porque hay gente que pudo ahorrar, que tiene un resto, que tiene dólares y que los quiere invertir de alguna manera, y una de las inversiones es la inmobiliaria.. Va a haber un incentivo para aquél que quiere invertir”, dijo.

Respecto al paquete económico y cuánto dependerá del resultado que obtenga Guzmán en la renegociación de la deuda, Todesca señaló que “seguimos negociando, de muy buena fe y con un solo objetivo que es ordenar el tremendo nivel de endeudamiento que dejó el gobierno anterior y ordenarlo de manera tal que le permita a la economía argentina realizar pagos sustentables en el tiempo”.

La construcción un eje central del plan de recuoperación

Todesca también se refirió a las posibilidades del Teletrabajo y el impacto que observa el Gobierno que entieden que en algunas actividades va a empezar a tener “un impacto mayor. Hay que buscar un balance que los aumentos de productividad que se da por teletrabajo no recaiga solamente en esfuerzos sobrehumanos en los trabajadores y trabajadoras . Es decir, sus condiciones, que la jornada no sea eterna, etc, igual hay que analizar sector por sector porque no se puede tomar una sola medidas. Habrá que verlo en cada caso”.

