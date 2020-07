Alberto Fernández decidió no hacerse cargo de la profunda crisis económica en la que quedó inmersa la Argentina. Dicho de otra manera, no se siente culpable ni responsable de la caída récord de la actividad en casi todos los rubros. Él mismo aseguró sin dudar un instante que el derrumbe no está relacionado con las medidas del Gobierno: “Enójense con la pandemia, no con la cuarentena”.