El monitoreo semanal permite sostener el subsidio a los carburantes en Guatemala

Guatemala ajusta semanalmente los precios de combustibles según el promedio de cotizaciones internacionales del petróleo, siguiendo el método del Ministerio de Energía y Minas. (Fotografía Diario de Centroamérica)

El aumento sostenido del precio internacional del petróleo ha forzado a Guatemala a mantener el subsidio a los combustibles, lo que permite a los consumidores pagar 38,33 quetzales (5,02 dólares) por galón de gasolina regular, una cifra que ya incluye el apoyo temporal de cinco quetzales (0,66 centavos de dólar) autorizado por el gobierno.

En conferencia de prensa, Erwin Barrios, viceministro de Energía y Minas, explicó cómo este beneficio impacta en las facturas de los guatemaltecos y reiteró el compromiso de controlar su cumplimiento, siguiendo instrucciones directas del presidente.

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El mandatario puntualizó que la medida busca proteger el bolsillo de las familias, a pesar de los efectos adversos derivados del conflicto militar internacional, que ha elevado los precios de energía en todo el mundo.

Según lo expresado en la rueda de prensa y recogido por los medios presentes, Guatemala está a un paso de alcanzar los niveles más positivos de clasificación de riesgo país y ha sostenido uno de los crecimientos económicos más notables de la región, pero el costo de los combustibles sigue impactando en la economía cotidiana.

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En el segmento final de la intervención, Barrios indicó que, para la gasolina súper, el precio vigente asciende a 39,33 quetzales (5,16 dólares) por galón, pues se suma un quetzal al costo de la regular ya subsidiado. Para el diésel, el descuento alcanza los ocho quetzales (1,05 dólares) por galón, con precios ajustados semanalmente sobre la base de promedios móviles del mercado estadounidense.

Para la semana en curso, Barrios anticipó: “Si cerráramos hoy, más o menos podríamos tener dos quetzales de baja en la súper, en la gasolina y dos quetzales a la baja en el diésel. Expectativas: se espera por lo menos un quetzal a la baja.” El cálculo se realiza a partir del promedio de los últimos cinco días de cotización internacional, método empleado por el Ministerio de Energía y Minas para determinar el precio de referencia local.

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Guatemala ajusta semanalmente los precios de combustibles según el promedio de cotizaciones internacionales del petróleo, siguiendo el método del Ministerio de Energía y Minas. (Fotografía: Diario de Centroamérica)

Durante la sesión, Barrios desglosó la conformación del precio: el costo internacional en dólares se convierte a quetzales, se le agregan peaje, flete, seguros y los costos de almacenamiento e importación hasta llegar a la bomba, lo que en gasolina regular da un total de 43,33 quetzales (5,68 dólares) antes del subsidio.

El monto final que pagan los automovilistas incorpora la reducción estatal, y señaló que “es un precio elevado, pero tiene cinco quetzales de descuento”. Además, afirmó que este precio debe observarse en las vallas y facturas de todas las estaciones de servicio en modalidad autoservicio. Cualquier desviación respecto del valor oficial puede denunciarse al número 1544 de la DIACU.

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Barrios precisó que las fluctuaciones semanales responden al comportamiento global: la primera semana del régimen de subsidio coincidió con una baja internacional de precios, resultando en precios locales más bajos.

Por el contrario, la segunda semana, con un repunte internacional de hasta 2,5 quetzales (0,33 centavos de dólar) por galón para la regular y 1,5 quetzales (0,20 centavos de dólar) para el diésel, los consumidores experimentaron un aumento similar en los surtidores de Guatemala.

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Para la semana actual, tres de cuatro días analizados presentan una baja, con un día al alza, a la espera del dato definitivo para ajustar los precios.

El mecanismo de ajuste semanal permite denunciar incumplimientos y anticipar alzas o bajas en tiempo real

El apoyo estatal a los combustibles en Guatemala opera mediante una revisión semanal ajustada a las tendencias del mercado estadounidense, fuente clave en la determinación del valor local.

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Según explicó el viceministro Erwin Barrios en conferencia de prensa, el precio de referencia que observa la ciudadanía contiene la suma de costos internacionales, transporte, almacenamiento y la reducción temporal dictada por ley.

Esta información se publica en las vallas de estaciones de servicio; si algún establecimiento exhibe un precio distinto, los consumidores pueden reportarlo directamente al 1544 de DIACU y las autoridades intervienen de inmediato para verificar la situación.

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El presidente Bernardo Arévalo resaltó que, a pesar de que Guatemala se aproxima a la categoría de inversión más favorable en los mercados de riesgo internacional, la política de subsidio resulta indispensable frente al aumento del combustible y otros productos que presionan la economía familiar.

El impacto de la guerra en el exterior, declaró el mandatario, afecta los precios y obliga a un esfuerzo fiscal sostenido: “La capacidad del Estado de intervenir a favor de las familias es un elemento que puede hacer una diferencia”. La colaboración con el Congreso fue decisiva para implementar y mantener la reducción actual.

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Este esquema permite adaptaciones rápidas: en semanas donde el precio internacional baja, los descuentos se reflejan al instante; en semanas de alza, el Estado amortigua parcialmente el impacto. Para los usuarios, entender la estructura del precio y el margen de subsidio se vuelve clave para identificar desviaciones o irregularidades en la facturación.

Para la semana en curso, la expectativa es un descenso mínimo de un quetzal por galón, pendiente de confirmación con el cierre internacional.