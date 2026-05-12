La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, defendió nuevas medidas de apoyo a Ucrania (REUTERS/Vladislav Culiomza/Archivo)

La Unión Europea sostuvo este lunes que el equilibrio de la guerra en Ucrania comenzó a inclinarse a favor de Kiev, en un contexto marcado por fuertes pérdidas militares rusas y ataques ucranianos dentro del territorio del Kremlin.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aseguró que Rusia enfrenta una situación más compleja que en etapas anteriores de la guerra y advirtió que el bloque mantendrá e intensificará su respaldo a Ucrania.

PUBLICIDAD

“Las pérdidas récord de Moscú en el campo de batalla, los ataques profundos de Ucrania dentro de Rusia y el desfile militar cada vez más reducido son señales claras de que las dinámicas de la guerra están cambiando”, declaró Kallas tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.

La funcionaria estonia afirmó que Ucrania “está en una posición mucho mejor que hace un año”, aunque aclaró que la situación sigue siendo delicada y descartó cualquier escenario de relajación por parte de Europa.

PUBLICIDAD

“No hay tiempo para la autocomplacencia”, insistió.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmara durante el fin de semana que la guerra “se encamina a su fin”. Sin embargo, desde Bruselas interpretaron la situación de forma distinta.

PUBLICIDAD

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa en Moscú en medio de nuevas evaluaciones europeas sobre el desgaste militar de Rusia en Ucrania (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

“Creo que la impresión general es que Putin está en una posición más débil que nunca”, sostuvo Kallas.

La Unión Europea aprovechó además la reunión ministerial para aprobar nuevas iniciativas destinadas a reforzar la capacidad ucraniana tanto en el frente militar como en el plano institucional. Entre las decisiones adoptadas figura la ampliación del mandato de la misión europea de asesoramiento en Ucrania, que ahora podrá intervenir más activamente frente a amenazas híbridas y colaborar en programas de reintegración de veteranos de guerra.

PUBLICIDAD

Bruselas también decidió fortalecer su centro satelital comunitario con el objetivo de mejorar la supervisión de un eventual alto el fuego y aumentar el control sobre posibles maniobras de evasión de sanciones por parte de Rusia.

Kallas confirmó además que la Unión Europea se incorporará formalmente al tribunal especial que investigará el crimen de agresión contra Ucrania y que el bloque participará en la Comisión Internacional de Reclamaciones creada para documentar daños y abusos cometidos durante la invasión rusa.

PUBLICIDAD

Otro de los ejes de la reunión estuvo vinculado al futuro ingreso de Ucrania al bloque europeo. La jefa de la diplomacia comunitaria destacó que Kiev logró avances importantes en reformas políticas e institucionales pese al contexto bélico.

Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

“Ucrania ha conseguido progresos notables en circunstancias extremadamente difíciles”, afirmó. Por ese motivo, pidió a los Estados miembros acelerar la apertura de todos los capítulos de negociación antes del verano europeo.

PUBLICIDAD

Kallas subrayó que la eventual adhesión ucraniana no debe entenderse únicamente como un gesto político hacia Kiev, sino como una decisión estratégica para la seguridad europea.

“La adhesión de Ucrania no es un acto de caridad. Es una inversión en nuestra propia seguridad”, señaló.

PUBLICIDAD

Pese al respaldo político, algunos gobiernos europeos todavía mantienen reservas sobre la velocidad del proceso de incorporación. Dentro de la UE existen debates sobre posibles fórmulas intermedias que permitan una mayor integración ucraniana sin completar todavía el proceso pleno de adhesión.

En paralelo, Kallas dejó claro que Bruselas aún no considera viable abrir negociaciones directas con Rusia bajo las actuales condiciones. Según afirmó, Moscú “no está negociando de buena fe” y primero será necesario que los países europeos definan en conjunto cuáles son sus líneas rojas frente al Kremlin.

PUBLICIDAD

La funcionaria también rechazó las sugerencias provenientes de Rusia sobre eventuales interlocutores europeos alternativos para un diálogo. En ese contexto, cuestionó duramente al ex canciller alemán Gerhard Schröder, a quien definió como “un lobista de alto nivel para empresas estatales rusas”.

El ex canciller alemán Gerhard Schröder, señalado por funcionarios europeos por su cercanía con empresas estatales rusas (REUTERS/Archivo)

La UE sancionó a funcionarios rusos por la deportación de niños ucranianos

Además del apoyo militar y político a Kiev, la Unión Europea anunció nuevas sanciones contra 23 funcionarios e instituciones rusas acusadas de participar en la deportación y adoctrinamiento de menores ucranianos trasladados desde territorios ocupados.

Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, organismos internacionales y gobiernos occidentales denuncian el traslado forzoso de miles de niños hacia territorio ruso o zonas controladas por Moscú. Las estimaciones europeas hablan de cerca de 20.000 menores afectados.

“El secuestro de niños ucranianos es uno de los peores crímenes de esta guerra”, declaró Kallas. “Robar niños es un ataque calculado de Rusia contra el futuro de Ucrania”, agregó.

Las sanciones aprobadas por los 27 países de la UE incluyen congelamiento de activos y restricciones de viaje. Las medidas fueron coordinadas además con Canadá y el Reino Unido, que anunciaron decisiones similares.

En paralelo, Bruselas organizó este lunes una reunión internacional destinada a coordinar acciones para facilitar el retorno de menores ucranianos trasladados fuera de su país durante la guerra.

(Con información de EFE y AFP)