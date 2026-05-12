El Salvador

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

El representante estadounidense Caleb Orr lidera una visita oficial acompañado de una delegación de agencias públicas y compañías privadas, con el propósito de robustecer la cooperación económica con el gobierno salvadoreño en sectores estratégicos

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La representación diplomática estadounidense recibe a una comitiva que busca identificar oportunidades en áreas como energía y tecnología, promoviendo el acercamiento entre ambos países en un contexto considerado relevante por Washington (Cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)
La representación diplomática estadounidense recibe a una comitiva que busca identificar oportunidades en áreas como energía y tecnología, promoviendo el acercamiento entre ambos países en un contexto considerado relevante por Washington (Cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador anunció la llegada del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, quien lidera una misión orientada a identificar nuevas inversiones en energía, infraestructura digital, transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, la delegación, compuesta por socios del sector privado y distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos, tiene el objetivo de fortalecer los vínculos económicos con El Salvador en un momento considerado clave por la administración de Washington.

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La encargada de Negocios, Naomi Fellows, dio la bienvenida personalmente a Orr, conforme a la publicación de redes sociales difundida este lunes por la Embajada.

Más de 75 empresas de Estados Unidos comenzaron a evaluar la posibilidad de invertir en El Salvador, tras un acercamiento empresarial realizado el 30 de abril con la participación de funcionarios estadounidenses y salvadoreños, según informó el Departamento de Asuntos Económicos del Estado de Estados Unidos. El proceso, liderado por el subsecretario Caleb Orr, se enmarca en una iniciativa oficial dirigida a promover la prosperidad compartida entre Estados Unidos y mercados emergentes de Centroamérica.

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Socios públicos y privados de Estados Unidos refuerzan el interés en proyectos clave, marcando una etapa crucial. Las expectativas del gobierno salvadoreño y la competencia global en el horizonte (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
Socios públicos y privados de Estados Unidos refuerzan el interés en proyectos clave, marcando una etapa crucial. Las expectativas del gobierno salvadoreño y la competencia global en el horizonte (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

La gira de Orr por El Salvador y Honduras tiene como objetivo central fortalecer vínculos institucionales y empresariales, así como identificar oportunidades en sectores de energía, digitalización, infraestructura de transporte y cadenas de suministro de alta tecnología, según destacó el Departamento el 8 de mayo. La entidad subrayó que ambos países constituyen puntos de referencia para la estrategia de relocalización industrial y para la facilitación del comercio interoceánico, aspectos vistos como clave en la política exterior de Washington.

Durante una sesión virtual realizada en esas fechas, funcionarios y representantes de ambas naciones —entre ellos, la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, la encargada de negocios interina estadounidense Naomi Fellows y el director gerente regional de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional para Centroamérica y el Caribe, Michael McNulty— intercambiaron información sobre el entorno de negocios en territorio salvadoreño.

El Departamento remarcó que la política exterior estadounidense busca ampliar la presencia de empresas nacionales en el proceso de transformación económica salvadoreño, posicionando a la región como un escenario estratégico para inversiones y la relocalización de industrias complementarias.

El perfil del funcionario

Según el portal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, su función abarca no solo el fortalecimiento económico de la nación, sino también la consolidación de las cadenas de suministro esenciales y la expansión de la producción energética estadounidense como ejes del poder nacional.

Una misión encabezada por el funcionario Caleb Orr fue recibida por la encargada de Negocios Naomi Fellows, en un esfuerzo por dinamizar el intercambio comercial y explorar avances tecnológicos y de infraestructura digital (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
Una misión encabezada por el funcionario Caleb Orr fue recibida por la encargada de Negocios Naomi Fellows, en un esfuerzo por dinamizar el intercambio comercial y explorar avances tecnológicos y de infraestructura digital (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

Bajo la dirección de Orr, la Oficina de Energía y Negocios (EEB, según sus siglas en inglés) lidera ámbitos estratégicos: comercio internacional, inversiones, seguridad energética, transporte e infraestructura, minerales críticos, política de sanciones y promoción de exportaciones, siempre desde la óptica de una economía reindustrializada y centrada en la protección de intereses nacionales. Entre sus tareas cotidianas, la implementación de la estrategia de la administración estadounidense busca minimizar vulnerabilidades estructurales en sectores sensibles de la economía.

El organismo estatal destaca de su gestión la organización de la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, donde junto al Secretario Rubio y delegaciones de 54 naciones y la Unión Europea, anunció USD 30.000 millones en intereses de inversión, préstamos y financiación de proyectos enfocados en la construcción de cadenas de suministro resilientes y autónomas para minerales críticos, según datos aportados por el propio Departamento de Estado. Este volumen de compromisos multilaterales dimensiona el alcance de la estrategia estadounidense para asegurar recursos clave en el contexto de la competencia global.

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