El explosivo ida y vuelta entre Marixa Balli y Eugenia Ruiz: “Por ser vedette siempre te consideran eso y no lo soy”

El debate por el término “voto vagina” en Gran Hermano generó un fuerte cruce entre Eugenia Ruiz y Marixa Balli en Cortá por Lozano (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

El debate por Gran Hermano en la televisión suele encender pasiones y, en ocasiones, desatar polémicas que trascienden el análisis del juego. Así quedó demostrado en la última emisión de Cortá por Lozano (Telefe), donde Eugenia Ruiz, ex participante del reality, protagonizó un tenso cruce con Marixa Balli al utilizar el término “voto vagina”, una expresión que rápidamente generó indignación y abrió un intenso debate sobre los estereotipos y el rol de la mujer en la televisión.

Todo comenzó cuando el panel analizaba el perfil de Manuel Ibero, uno de los favoritos de la edición Generación Dorada, y la exvedette defendió su juego: “Manuel, yo lo adoro, y me parece que es un perfil de ganador impresionante”. Mientras ella elogiaba el temple del participante, Eugenia, con tono irónico, interrumpió: “Vos sos la voto vagina, Marixa”. La frase se escuchó fuerte y clara, y el clima en el estudio cambió de inmediato.

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Marixa reaccionó con firmeza y visiblemente ofendida: “Jamás voté con la vagina, pero justamente por el hecho de ser vedette, siempre te consideran eso y no soy. Yo soy profesional y voto profesionalmente lo que me parece la imagen de chico”. Intentando suavizar el impacto, Eugenia aclaró que no lo decía en ese sentido personal, sino que era una forma de hablar sobre la influencia del atractivo físico en el voto femenino, pero la incomodidad ya estaba instalada. Lejos de retroceder, Eugenia insistió: “Lo que te estoy diciendo es que te dejas llevar como todas las señoras, porque lo ven buenito”. La Cachaca, sin perder la calma, volvió a marcar el límite: “No está bien, yo te quiero, pero son cosas fuertes”.

Marixa Balli repudió la frase utilizada por Eugenia Ruiz y defendió su profesionalismo a la hora de analizar el juego en Gran Hermano

La discusión rápidamente escaló y se sumaron más voces. Eugenia trató de justificar la expresión recurriendo a un antecedente en el reality: “El ‘voto vagina’ es una forma de decir que lo dijo en su momento Gastón (Trezeguet)”. Marixa replicó: “Veo todas las situaciones y me parece terrible”. Costa, otra de las panelistas, intentó mediar: “Vos decís que ella solo lo vota porque es guapo. Para mí no, y menos Marixa”. La ex GH intentó precisar: “No porque sea guapo, sino porque les termina vendiendo eso y no sé, ojalá me equivoque”.

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El debate sobre el atractivo físico y la hegemonía en los ganadores de Gran Hermano se instaló con fuerza. Evangelina Anderson sumó un dato que, según ella, respalda la teoría: “Todos los Gran Hermanos los ganaron chicos guapos, hegemónicos y aparte, heterosexuales”. Eugenia coincidió: “Claro. Y las que votan son las mujeres, por eso”. Sin embargo, rápidamente aclaró que su comentario no era personal: “No ha sido personal. Marixa, no te enojes, sabés que te amo”. Marixa aceptó la disculpa, aunque dejó en claro su incomodidad: “Ya sé que no es personal. Sí, ya lo sé”.

Eugenia Ruiz se desenvuelve como panelista, después de su gran paso por Gran Hermano en la anterior edición

El momento más fuerte llegó cuando Paola Juárez expresó lo que muchas y muchos pensaban frente a la pantalla: “Generalizar a la mujer con que solo puede votar por un gusto físico es denigrarnos a nosotras mismas, no es así”. El estudio se sumió en un breve silencio, dando espacio a la reflexión sobre la responsabilidad de los discursos públicos y la necesidad de evitar reproducir miradas sexistas o reduccionistas.

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El término “voto vagina”, que algunos justifican como una broma interna del reality, fue cuestionado por su carga misógina y por perpetuar la idea de que el voto femenino se define exclusivamente por el atractivo físico de los jugadores, desestimando la inteligencia, el criterio y la multiplicidad de razones que pueden guiar una elección.

El debate de Cortá por Lozano no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde usuarios y usuarias discutieron sobre la legitimidad del término, el tipo de humor que se permite en televisión y la importancia de que figuras públicas eviten reproducir discursos que puedan denigrar o invisibilizar a las mujeres.

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