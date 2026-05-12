Susto en el microcentro porteño: se incendió un edificio y evacuaron a 45 personas

Ocurrió en Avenida de Mayo y evacuaron a 45 personas, sin víctimas graves

Un incendio en un edificio de Avenida de Mayo al 1260, en el microcentro porteño, obligó esta tarde a evacuar a 45 personas que se encontraban en el inmueble. El operativo involucró a personal de Bomberos de la Ciudad y al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), según informaron fuentes de ese organismo a la agencia Noticias Argentinas.

El foco se originó en un departamento del noveno piso que. La propiedad funciona como unidad de alquiler, en la arteria que corre entre las calles Salta y Santiago del Estero, en pleno corazón administrativo y comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

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El fuego fue controlado por las dotaciones de Bomberos sin que se registraran víctimas. El SAME confirmó que ninguno de los evacuados requirió atención médica ni traslado a un centro hospitalario: las 45 personas resguardadas por los brigadistas resultaron ilesas.

La magnitud del operativo de evacuación pone de relieve la densidad edilicia y poblacional de la zona. Avenida de Mayo es una de las arterias con mayor tránsito peatonal y vehicular del área central porteña, flanqueada por edificios de uso mixto —residencial, comercial y de oficinas— que concentran a miles de personas durante la jornada laboral. Ante cualquier emergencia de este tipo, los protocolos de desalojo deben ejecutarse con rapidez para evitar que el humo, más que las llamas en sí, afecte a los ocupantes de plantas adyacentes.

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En este caso, el trabajo coordinado entre Bomberos y el SAME permitió que el procedimiento concluyera sin consecuencias físicas para ninguno de los presentes. La condición del departamento —sin habilitación y destinado al alquiler— será, previsiblemente, materia de análisis por parte de las autoridades de la Ciudad, aunque hasta el momento del cierre de esta nota no se informaron medidas administrativas al respecto.

El incidente se produce en un contexto en el que los siniestros en edificios del microcentro y zonas aledañas no son infrecuentes. El 23 de enero de 2026, un incendio afectó al café Paulín, un bar notable ubicado en Sarmiento 635, entre Florida y Maipú, dentro del barrio porteño de San Nicolás. En aquella oportunidad, según consignó Infobae, el fuego se inició en la cocina del primer piso y se extendió sobre una superficie de 18 metros de largo por cuatro de ancho y tres de alto, afectando estructuras de madera y artefactos de cocina. Seis personas debieron ser asistidas por el SAME —cuatro hombres y dos mujeres—, aunque ninguna requirió traslado hospitalario.

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Incendio de enero en Café Paulín

Aquel episodio en el Paulín, fundado en 1943 y reconocido por integrar el listado oficial de bares notables de la Ciudad, requirió la intervención de una línea de 38 milímetros para controlar las llamas. La rápida actuación del personal interviniente evitó daños de mayor envergadura en un local que forma parte del patrimonio urbano porteño por sus vitrales, su barra de estaño y sus pisos de mosaico.

Semanas antes, otro siniestro había generado alarma en el barrio de Belgrano: un monopatín eléctrico provocó un incendio en el cuarto piso de un edificio de Olazábal al 1400, entre Migueletes y Avenida del Libertador. De acuerdo con información de la Policía de la Ciudad y del medio TN, el fuego comenzó alrededor de las 17:00 y fue sofocado por los propios residentes con baldes de agua antes de que llegaran los bomberos. El área afectada se limitó a unos 0,5 metros en torno al vehículo eléctrico, y ninguna de las personas evacuadas necesitó atención de urgencia.

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El caso de Belgrano ilustra una problemática que las autoridades porteñas vienen monitoreando: el riesgo de incendio asociado a las baterías de litio de los vehículos de movilidad personal. A diferencia del siniestro de esta tarde en Avenida de Mayo, cuya causa no fue precisada en los partes oficiales disponibles, aquel incidente tuvo un origen identificado con claridad desde el primer momento.