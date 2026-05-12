Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

Los festejos de los jugadores del FC Barcelona, con Lamine Yamal entre ellos, celebrando al ritmo de la canción 'La Morocha'

Miles de aficionados llenaron las calles de Barcelona el día siguiente a la consagración en La Liga tras imponerse 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou. La multitudinaria celebración tuvo presencia argentina en el micro descapotable que llevó al plantel campeón.

Desde primeras horas del lunes, el club acompañó los festejos y en el ómnibus se lo pudo ver a Lamine Yamal y a sus compañeros saltando mientras coreaban el tema del argentino Luck Ra “La Morocha”, exhibiendo simultáneamente los trofeos de liga y supercopa conquistados. Al músico cordobés también se lo vio en el Camp Nou en los primeros festejos por el título.

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Luck Ra celebró el título del Barcelona con Lamine Yamal en Camp Nou luego de la victoria ante el Real Madrid

Esa perlita se sumó a los guiños de Lionel Messi por la conquista número 29 en el campeonato español. El capitán de la selección argentina celebró la foto de Marcus Rashford con la copa y comentó en su cuenta de Instagram con un emoji alegre y un corazón. Cabe recordar que este domingo, apenas 20 minutos después de finalizado el partido, el propio crack rosarino también publicó una historia en dicha red social, donde posteó “Campeones, visca el Barça”. Además, Ferran Torres posó con una bufanda que llevó el nombre de Messi.

El paseo victorioso con la multitud se volcó mayoritariamente a Plaça Catalunya, donde la alegría y el despliegue de fuegos artificiales tomaron el espacio central de la capital catalana, mientras las autoridades llevaron adelante un dispositivo especial para garantizar la seguridad.

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La transmisión oficial mostró al arquero Wojciech Szczęsny recostado sobre el techo del autobús del campeón, decorado con la frase “Campeones de La Liga y Supercopa 2025/26”, mientras los seguidores acompañaban el camino.

Lionel Messi comentó la foto a Marcus Rashford

El recorrido de los hinchas no solo fue una reacción espontánea posterior al silbatazo final, sino la continuación de una celebración que había comenzado en el propio Camp Nou, donde 62.213 personas presenciaron el partido y el acto simbólico de alzamiento del trofeo. Este dato de asistencia diferencia el volumen de la concentración respecto de años previos y subraya la magnitud del festejo popular que siguió en las calles.

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Durante el festejo, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra mantuvieron reforzada la vigilancia en los alrededores, después de un llamado del Ayuntamiento de Barcelona para evitar aglomeraciones en la zona de la fuente de Canaletas. El ambiente festivo se mantuvo pese a la lluvia y a la constante llegada de seguidores, con niños celebrando sobre los hombros de sus padres y un repertorio de cánticos que rememoraban gestas deportivas, burlas al Real Madrid y homenajes a referentes históricos como al propio Leo Messi.

Ferrán Torres con la bufanda alusiva a Messi

La consagración en La Liga representa el segundo título consecutivo en España con Hansi Flick como entrenador. Tras vencer en el clásico con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres, el equipo se aseguró una diferencia de 14 puntos respecto al club blanco, restando solo tres fechas para el final del campeonato.

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El título de liga significa para el Barcelona no solo una consagración frente a su clásico rival, sino también la posibilidad —matemáticamente vigente— de alcanzar la marca de 100 puntos en la temporada, si el equipo logra victorias en los tres encuentros restantes. El próximo partido será este miércoles ante Alavés, como visitante, a las 16:30, lo que supone un incentivo adicional para el plantel y su afición, en medio de una euforia que no cede desde el pitido final del clásico.