Karol G abre segunda fecha en Costa Rica tras agotar primer concierto en el Estadio Nacional

Karol G anunció una segunda fecha en Costa Rica tras agotar rápidamente su primer concierto en el Estadio Nacional. - crédito montaje @karolg/ Instragram

La fiebre por Karol G en Costa Rica sigue creciendo. Luego de agotar por completo la primera fecha de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, la artista colombiana confirmó una segunda presentación en el Estadio Nacional de Costa Rica, programada para el próximo 28 de noviembre.

El anuncio generó una inmediata reacción entre sus seguidores costarricenses, quienes desde tempranas horas esperaban noticias sobre la posibilidad de una nueva fecha tras la alta demanda registrada durante la primera preventa.

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La producción del evento informó que las entradas para este segundo concierto estarán disponibles inicialmente mediante una preventa exclusiva para clientes Mastercard BAC, la cual inició este lunes a las 5:00 p. m. a través de la plataforma oficial de eticket Costa Rica.

La gira “Viajando por el mundo Tropitour” marca uno de los regresos más esperados del año para los fanáticos de la música urbana y latina en el país. La cantante colombiana, considerada una de las artistas más influyentes del género en la actualidad, ha logrado llenar estadios en distintas ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

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En Costa Rica, la expectativa por su presentación se disparó desde el anuncio oficial de la primera fecha, provocando largas filas virtuales y alta demanda en el sistema de venta electrónica.

La organización recordó que la preventa está habilitada únicamente para tarjetas de débito y crédito emitidas en Costa Rica y que no estarán disponibles opciones de financiamiento como Tasa Cero ni Minicuotas.

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Además, se estableció un máximo de seis entradas por transacción bancaria, con el objetivo de evitar la reventa y facilitar el acceso a más fanáticos.

Las entradas para la segunda fecha salieron a preventa exclusiva para clientes Mastercard BAC. REUTERS/Amanda Perobelli

La producción también detalló las condiciones de ingreso para menores de edad y la distribución de localidades dentro del estadio.

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De momento, el concierto está habilitado para mayores de 12 años mientras la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emite la resolución definitiva correspondiente al evento.

Sin embargo, las zonas denominadas Tropicoqueta, Gramilla y 200 Copas Pits 1 y 2 serán exclusivas para personas mayores de 18 años debido a las características de estos sectores.

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En el caso de los menores de edad, la organización indicó que deberán asistir acompañados por un adulto si adquieren entradas ubicadas en graderías.

La organización indicó que algunas localidades del concierto serán exclusivas para mayores de edad. Crédito: MoveConcerts

Otro de los aspectos aclarados por la producción tiene relación con el formato de las localidades dentro del Estadio Nacional.

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Los sectores ubicados en graderías contarán con asientos numerados, mientras que las zonas de gramilla y los espacios denominados 200 Copas Pits 1 y 2 serán completamente de pie.

Asimismo, se informó que los sectores e infraestructura adaptados bajo la Ley 7600 estarán ubicados tanto en el sector este del estadio como en determinadas áreas de gramilla, con el objetivo de garantizar accesibilidad para personas con discapacidad.

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La organización también habilitó canales de atención para consultas relacionadas con entradas, localidades y accesibilidad mediante el servicio de WhatsApp de Eticket.

El anuncio de una segunda fecha confirma el enorme impacto que mantiene Karol G en la región y el alto nivel de convocatoria que poseen actualmente los espectáculos de música urbana en Costa Rica.

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Durante los últimos años, el Estadio Nacional se ha consolidado como uno de los principales escenarios de conciertos internacionales en Centroamérica, atrayendo producciones de gran escala y artistas de talla mundial.

La llegada de la cantante colombiana forma parte de una creciente agenda de espectáculos internacionales que han logrado convocar a decenas de miles de personas en el país.

La presentación de Karol G será uno de los conciertos internacionales más esperados del año en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas más exitosas de la industria musical gracias a éxitos globales y colaboraciones internacionales que han dominado plataformas digitales y listas de reproducción alrededor del mundo.

Con el anuncio de esta segunda fecha, miles de seguidores costarricenses tendrán una nueva oportunidad para asistir a uno de los conciertos más esperados del año, en un evento que promete reunir a fanáticos de distintos puntos del país y consolidarse como uno de los espectáculos musicales más masivos de 2026 en Costa Rica.