Thiago Tirante va por más ante Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Roma: “Es el mejor año de mi vida”

Thiago Tirante celebra su triunfo ante Flavio Cobolli en Roma (Fuente: REUTERS/Remo Casilli)

El debut con la selección argentina en la Copa Davis. El mejor ranking de su carrera. El segundo triunfo ante un Top 10. Victorias frecuentes ante rivales del Top 20. Su mejor actuación en un Masters 1000. Todo eso vivió Thiago Tirante en los primeros meses del año. Y va por más: este martes enfrentará al ruso Daniil Medvedev en busca de un lugar en los cuartos de final en el Foro Itálico.

El encuentro entre el platense y el ex número 1 y actual 9° del ranking ATP se jugará no antes de las 15:30 en la cancha central. Toda la jornada podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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Tirante, actual 67° del escalafón masculino, viene de dar un golpe sobre la mesa ante el italiano Flavio Cobolli, 12° del mundo, que vive un gran momento y es uno de los ídolos locales. Fue triunfo por 6-3 y 6-4 para el argentino, que tuvo una actuación superlativa de principio a fin y no le dio chances a su rival.

Previamente, Tirante había eliminado a otro Top 20, el británico Cameron Norrie (19°), también en sets corridos, con parciales de 6-3 y 7-5. En su debut, Tirante había derrotado al italiano Gianluca Cadenasso por 6-7 (4), 6-4 y 6-0.

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“Este triunfo significa mucho para mí y mi equipo. Es el mejor año de mi vida hasta el momento. Estoy jugando a un nivel muy alto”, dijo Tirante, emocionado, luego de meterse entre los 16 mejores del Masters 1000 de Roma.

Y amplió: “Sabía que no sería fácil, con Flavio nos conocemos desde chicos. Hemos jugado tantas veces. Él es de acá y sabía que la gente lo iba a apoyar, pero fueron respetuosos conmigo”.

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Puño apretado para Thiago Tirante, que atraviesa el mejor momento de su carrera (Fuente: REUTERS/Remo Casilli)

Según el ranking en vivo, el tenista de 25 años trepó al 54° puesto. Y tiene margen para seguir escalando en una gira europea sobre polvo de ladrillo que hasta aquí lo vio en un nivel muy alto.

“Clasifiqué por primera vez a cuarta ronda de un Masters 1000. Estoy feliz por mí, por mi juego y mi mentalidad, porque fue muy difícil jugar aquí. Fue mi primera vez en esta cancha tan linda. Seguimos hacia adelante”, destacó Tirante, que a principios de abril logró el segundo triunfo sobre un Top 10: fue ante el estadounidense Ben Shelton (9°) en el ATP 250 de Houston. El primer gran golpe de su carrera había sido ante el ruso Andrey Rublev (por entonces, número 8 del mundo) en 2024.

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Tirante es el único argentino que sigue en carrera en el cuadro masculino del Foro Itálico. Y tiene otra marca top en su haber: es el jugador con el saque más potente de la actual edición del torneo.

“Hoy no saqué tan bien como en los partidos anteriores, pero sé que estoy jugando bien. Si no, no podría vencer a Flavio, 12° del mundo, aquí en Italia. Hice un muy buen partido. Veremos en la próxima ronda. Estoy muy feliz por el nivel que estoy teniendo y estoy muy confiado para lo que viene“, concluyó.

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Daniil Medvedev viene de eliminar al español Pablo Llamas Ruiz (Fuente: REUTERS/Remo Casilli)