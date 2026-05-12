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Golpe de efecto en el futuro de Mauro Icardi: “Nos sentaremos y hablaremos”

El contrato del delantero argentino con el Galatasaray vence el 30 de junio, pero el presidente sorprendió al no dar por cerrada las negociaciones

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Mauro Icardi
Icardi podría continuar en el Galatasaray (xSeskimphotox GSaray-Kocaeli-120426 (71))

Dursun Özbek, presidente de Galatasaray, confirmó que mantendrá una reunión con Mauro Icardi en los próximos días para intentar definir la continuidad del delantero argentino en el club, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2026. Sus palabras se hicieron públicas cuando su partida parecía un hecho.

“Evaluaremos cuáles son nuestras condiciones, qué piensa él, qué pensamos nosotros, nos sentaremos y lo hablaremos mutuamente. Icardi es un valor para nosotros”, afirmó el dirigente tras la consagración del equipo de Estambul como campeón de la Superliga turca por cuarta vez consecutiva.

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Las declaraciones de Özbek llegan en un momento de incertidumbre sobre el futuro del rosarino. Las negociaciones por una renovación se encuentran estancadas: la dirigencia propuso en los primeros sondeos una reducción salarial y la extensión del vínculo, pero el futbolista solicitó condiciones distintas, lo que alimentó rumores sobre su posible salida y el interés de clubes de Europa y América.

Mauro Icardi - ﻿Galatasaray
Icardi es el máximo goleador extranjero del Galatasaray

Pese a ese contexto, el presidente del club amarillo-rojo expresó su optimismo en declaraciones difundidas por Fanatik y Hurriyet. “Espero que las conversaciones que tengamos con Icardi concluyan de manera positiva”, sostuvo.

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El propio delantero eligió las redes sociales para responder a quienes cuestionaron su nivel. “Durante estos 4 años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo. Quizás tienen razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí solos”, escribió en su cuenta de Instagram tras la obtención del título en el estadio Rams Park.

El atacante suma 77 goles y seis títulos desde su llegada al club en 2022, números con los que se consolidó como el máximo goleador extranjero de la institución.

Özbek reconoció el peso del argentino en la identidad del club. “Icardi ha hecho mucho por Galatasaray. Incluso convirtió a toda una generación en galatasarayistas. Le agradezco mucho”, señaló el presidente, quien adelantó que la reunión para definir condiciones se realizará “en uno o dos días”. La decisión que surja de ese encuentro determinará si el delantero continúa en el proyecto o abre un nuevo capítulo en su carrera.

Icardi, en su desahogo, también apuntó contra el tratamiento mediático de su carrera. “Cada día una excusa nueva, un titular nuevo, una mentira nueva para vender e intentar desprestigiar. Pero el tiempo siempre pone todo y a todos en su lugar”, escribió el ex delantero del Inter y del PSG. El mensaje cerró con un reconocimiento a los hinchas: “El amor que me dieron durante estos cuatro años vale más que cualquier mentira inventada”.

El horizonte del club va más allá de la situación contractual de su goleador. El elenco turco ya planifica la temporada 2026/27 con objetivos ambiciosos: el equipo técnico y el área de scouting comenzaron a trabajar en el armado del plantel para afrontar la Champions League desde la fase de grupos. “Nuestro objetivo es el 27º campeonato y el quinto consecutivo. Galatasaray es un equipo de récords y de primeras veces”, remarcó Özbek.

El presidente también se refirió a la situación del entrenador Okan Buruk, cuyo contrato venció al final de la temporada. “Ha sido campeón 4 años consecutivos. Es un hijo de Galatasaray, formado en Galatasaray. Por lo tanto, siempre está listo para servir al club. Ojalá siga sirviendo a Galatasaray”, expresó Özbek. He ahí un detalle: el técnico y el delantero argentino tuvieron diferencias esta temporada. ¿Estarán dispuestos a seguir trabajando juntos?

La celebración del título se realizará en el estadio el miércoles o jueves de la próxima semana, antes del último partido del torneo local.

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