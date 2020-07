Y agregó: “Si en la Argentina una empresa contrató un trabajador en enero, en marzo dejó de trabajar y tuvo que seguir pagándole el sueldo hasta ahora, y no sabemos por cuánto tiempo más. Además, tenés la prohibición de despidos. Y si no la tuvieras, tenés la doble indemnización. Y si no hubiera doble, ya la simple es un costo alto ”.