“ Hay tres factores que mirar para, entiendo yo, saber cómo puede afectar la pandemia a la actividad. Uno es el avance de la enfermedad en sí, si se descontrola no vas a evitar una caída de la economía ”, dijo el economista Luis Palma Cané a Infobae. “ Otra es la duración y la intensidad de la cuarentena, es lógico que cuanto más duras sean las medidas, mayor será el freno. Pero tercero, y también muy importante, está el tamaño de los paquetes fiscales y monetarios que pueden aplicar los países para limitar el impacto . Ahí, el paquete de estímulo argentino es pequeño porque no tiene la posibilidad de acceder al mercado para financiarse, no tiene ahorro y no tiene superávit fiscal, tuvo que recurrir a emisión monetaria y el paquete es de 2% a 4% del PBI. En Estados Unidos ya se acerca al 14% del PBI”, agregó.