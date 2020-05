La preocupación de los industriales radica en que el país ya entró en una época donde habrá mayores contagios del Covid-19 y, por ende, mayores erogaciones por parte del Estado. Si bien en mayo muchas empresas se bajaron del programa ATP por la cantidad de requisitos y exigencias que impusieron, son conscientes de que el déficit fiscal no puede crecer indefinidamente. Si bien no imaginan un escenario sin ayuda, temen que sea menor en función de que muchas actividades fueron habilitadas. Lo que sucede es que el mercado se achicó fuertemente y los sectores no esenciales están vendiendo muy poco.