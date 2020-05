Los empresarios coinciden con Guzmán en minimizar el default, siempre y cuando no se prolongue en el tiempo . No consideran que sea un hecho de gravedad si realmente las partes logran acercar posiciones y esta situación no se extiende por mucho tiempo. A fines de junio vencen USD 566 millones de intereses de los bonos Discount, por lo que ya debería estar resuelta la reestructuración para esa fecha. Un segundo episodio de cesación de pagos ya sería observado con otros ojos.