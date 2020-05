- La “ideología académica” sobre cómo resolver el tema de la deuda está en las antípodas de la lógica de los mercados de capitales . Está nutrida de una posición ideológica rígida que aspira a cambiar las reglas internacionales. Va a ser muy difícil acordar desde esta posición ideologizada. A esta altura, la decisión es política y está en manos del Presidente. Es Alberto Fernández quien tiene la opción de pasar de la ideología al pragmatismo político . Desde antes de asumir se lo escucha afirmar que no quiere incurrir en una cesación de pagos. Por supuesto, no va a cerrar un acuerdo a cualquier precio: tiene que ser sostenible (pagable) y políticamente viable (aceptable por la heterogénea coalición oficialista gobernante). No es imposible, hay espacio para un arreglo donde ninguna de las dos partes “salga derrotada”. Mucho tiempo no queda. Está la chance de no pagar el vencimiento del 22 de mayo, pero igual seguir negociando. Caer en default sería muy negativo. Tendría costos enormes de corto y mediano plazo versus beneficios imperceptibles.