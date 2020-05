El tributarista Sebastián Domínguez hizo una diferenciación entre el concepto de tasa y el concepto de impuesto, que aunque muchas veces suelen usarse como sinónimos, no lo son. “El municipio puede cobrar tasas, pero para eso tiene que prestar algún servicio; no puede aumentar una tasa por el hecho de que a alguna empresa le fue bien. La tasa tiene que estar relacionada con el servicio que le presta el municipio al banco. Si no, ese impuesto es inconstitucional. Si se transforma en un impuesto porque le fue bien, en realidad, es un impuesto análogo al impuesto a las ganancias y está en pugna con la Ley de Coparticipación y, en consecuencia, no corresponde”, explicó.