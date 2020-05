— La relación con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha sido muy buena . Nos reunimos en el G20 con el ministro Martín Guzmán y fue muy positivo, con repercusiones públicas buenas de ambos gobiernos. No ha habido ninguna indicación de Estados Unidos respecto a la Argentina en el FMI. Pero más importante es que no está en nuestros planes pedirle dinero al FMI. Para nosotros la deuda es un problema, no una solución. Creemos en pagar y no en pedir préstamos . El hecho de que en el pasado el FMI haya hecho un programa que ayudar a la fuga de capitales es parte del problema.