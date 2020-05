Pero la suba de los tipos de cambio paralelos, que no afecta a los precios hoy, si tiene la capacidad de hacerlo en el futuro . “Hay un montón de restricciones para comprar dólares para ahorro, pero por ahora restricciones para comprar dólares para importar no hay. Mientras eso se siga moviendo al tipo de cambio oficial no va a tener un impacto en los precios”, dijo Rajnerman.