Ayer, el Presidente dijo en diálogo con Oscar González Oro en Radio Rivadavia que “mientras no haya contraoferta, no va a haber modificación de nuestra propuesta” y aseguró que la decisión de su gobierno es lograr “un acuerdo lógico” para la economía argentina. También insistió en que la propuesta no significa una pérdida para los bonistas sino simplemente “que ganen un poco menos”. A lo que agregó que podrán estar tranquilos “porque vamos a poder cumplirla”.