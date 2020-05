También la Cámara de Gimnasios de la Argentina (CGA), un sector pyme por excelencia, que no incluye las dos grandes cadenas del sector, espera respuesta de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a su propuesta de Protocolo de Seguridad que incluye medidas de desinfección (en particular, y con frecuencia, de superficies de contacto), ventilación, gestión (provisión de alcohol en gel, uso de barbijos, etc), organización del mobiliario, higiene y sistemas de acceso (control de temperatura, prohibición de acceso a grupos de riesgo, alfombra de hipoclorito diluido a la entrada) y distanciamiento social (no más de una persona cada 4 metros cuadrados, distancia entre aparatos, suspensión de ejercicios que impliquen contacto físico).