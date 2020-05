Donald Trump volvió a negar que EEUU esté involucrado con la “incursión” en Venezuela: “Si hiciéramos algo, lo llamarían invasión”

El presidente estadounidense se refirió a la Operación Gedeón y reiteró que su gobierno no tuvo nada que ver. “Si yo quisiera ir, no lo haría en secreto”, afirmó. Además, dijo que usaría un ejército y no un pequeño grupo armado