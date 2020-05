En el Banco Ciudad detallaron que ya se acreditaron mas de 6.000 créditos a tasa cero entre sus clientes y los que no tienen tarjeta y debieron solicitarla. En ambos casos, el banco se contactó con los clientes por mails con instructivo sobre cómo proceder, siempre a través de herramientas remotas y de autogestión. “Están pensados para el consumo, no está permitido sacar el dinero tiene que realizar consumo con las tarjetas y no se pueden realizar consumos en cuotas", advirtieron desde la entidad.