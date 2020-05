Los acreedores critican, además, que el ministro dé tantas vueltas con un problema que no parece tan complicado. En definitiva, los USD 66.000 millones de bonos bajo ley internacional que se están renegociando no representan más que el 20% del PBI. Un nivel menor en cualquier proceso de reestructuración de estas características. Además, es difícil entender que no se haya involucrado al Fondo en las negociaciones, siendo que se trata -por lejos- del principal acreedor individual del país. ¿Cómo plantear un horizonte creíble para los pagos de deuda cuando el FMI todavía no avisó si está dispuesto a renegociar y en qué términos con la Argentina?