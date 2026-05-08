Política

Jaime Bayly negó que Milei fuera liberal y consideró que “gobierna como un autócrata”

El escritor y periodista peruano envió un guiño a Mauricio Macri, a quien consideró como “un dirigente con aplomo”. “Me gustaría que volviera a la pelea”, sostuvo

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El escritor y periodista peruano estuvo junto a Luis Novaresio y analizó la actualidad política nacional (Gentileza: A24)

En una nueva visita a la Argentina, el escritor y periodista peruano Jaime Bayly criticó el estilo de gobierno del presidente Javier Milei, tras asegurar que no tendría ningún tipo de relación con los principios que propone la doctrina liberal. “Si de verdad fuera bien liberal, primero hubiera dolarizado”, planteó al hacer mención a una de las promesas que había hecho durante la campaña electoral de 2023.

Bajo el punto de vista de Bayly, la autopercepción del mandatario como líder de esta corriente de pensamiento resultaría incompatible con su accionar cotidiano. “El modo como Milei ejerce el poder no es liberal, porque un buen liberal no insulta a los periodistas que lo critican”, apuntó.

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En este sentido, el novelista planteó que “un buen liberal tiene que entender que hay diversidad de opiniones y que la prensa en la democracia es independiente”. Además de remarcar que el respeto a la crítica y la tolerancia es un principio fundamental del liberalismo, indicó que también hay que “ser tolerante con la crítica”.

“El liberalismo consiste en respetar la opinión contraria. Si tú no eres capaz de respetarla y si pasas a difamar, a calumniar, a injuriar a los que te critican, eso no es una manera liberal de gobernar”, sostuvo el escritor durante una entrevista con Luis Novaresio por A24.

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Jaime Bayly sobre entrevista a Milei 1920 capturas
Jaime Bayly entrevistó a Milei en noviembre de 2023, previo a que ganara las elecciones presidenciales

De esta manera, cuestionó la actitud del mandatario frente a la tendencia a descalificar a quienes piensan distinto, por lo que Bayly consideró que Milei se muestra “permanentemente sobreexcitado, hiperventilado, sobreactuado”. Asimismo, sostuvo que “no gobierna como un liberal, gobierna como un autócrata”.

Por este motivo, advirtió que su actitud afectaría a la percepción sobre su liderazgo. “Y yo quiero que le vaya bien, yo quiero que tenga éxito, no por él, por los argentinos. Pero este Gobierno se ha acanallado mucho”, afirmó Bayly, tras recordar que había extendido su apoyo hacia el presidente desde que se encontraba en campaña.

Entre sus críticas, enumeró incumplimientos de promesas realizadas durante la época electoral. “Si de verdad el Gobierno fuera bien liberal, primero hubiera dolarizado”, indicó para luego sumar que “permitiría que el tipo de cambio flotase libremente, sin intervenciones, sin manipulaciones del Banco Central”.

Tras hablar de las estadísitcas sobre la imagen del Presidente, Bayly señaló que “en la política, como sabes, importa el fondo, pero a veces importa más la forma”. “La política es teatro, es representación, puesta en escena. Si el actor se convierte en un bufón, uno le pierde respeto”, explicó.

Jaime Bayly – Diego Bertie – Perú – entretenimiento – 25 enero
El escritor peruano señaló la posibilidad de que Mauricio Macri regresara a la política (Francisco Verni)

En línea con esto, el periodista remarcó que “el carácter define al hombre cuando está en el poder”. Además, advirtió que la “credibilidad moral” del Gobierno estaría en juego por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal señañado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“El presidente está obligado, si quiere preservar su credibilidad moral, está obligado a castigar a los que abusan del poder”, aconsejó el escritor.

Al ser consultado sobre el rol de Mauricio Macri, Bayly se tomó el trabajo de realizar una breve comparación entre Milei y el ex presidente tras destacar que su antecesor era un dirigente con “cierto aplomo” y respeto por las formas institucionales. Incluso, interpretó que el titular del PRO se habría separado para poder dedicarse de lleno a la política. “A mí me gustaría que Macri volviera a la pelea”, confesó.

En una perspectiva más internacional, Bayly analizó el panorama político regional y mundial tras el avance de algunas ideologías que se presentan como liberales. En este sentido, el escritor manifestó su preocupación por el avance de figuras que, bajo el rótulo de la derecha, replican métodos autoritarios. “Algunos tienen mucho dinero, otros no tanto, pero los que no tienen mucho dinero se confabulan con empresarios muy ricos. Esto me preocupa”, afirmó.

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