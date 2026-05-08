Economía

Mercado Libre tuvo su mejor trimestre en ventas en cuatro años, pero su rentabilidad se desplomó a la mitad

Los ingresos netos de la compañía alcanzaron USD 8.845 millones en el primer trimestre, el ritmo más alto desde 2022. La apuesta por envíos gratis y la expansión del crédito dispararon los costos y llevaron el margen operativo del 12,9% al 6,9 por ciento

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Mercado Libre - robot - robot humanoide - tecnología - 11 de diciembre
Mercado Libre reportó ingresos por USD 8.845 millones en el primer trimestre de 2026, el crecimiento más rápido en casi cuatro años

En los primeros tres meses del año, Mercado Libre registró el crecimiento de ingresos más acelerado de los últimos cuatro años: la compañía de comercio electrónico más grande de América Latina reportó ingresos netos por USD 8.845 millones, un salto del 49% interanual.

A pesar de este avance, el mercado reaccionó con una caída de más del 5% en la cotización en el after market, reflejando la preocupación por la fuerte compresión de márgenes: el margen operativo retrocedió del 12,9% al 6,9% y la utilidad neta se desplomó cerca del 50% en el período.

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El resultado operativo se situó en USD 611 millones, registrando una baja del 19,9% en comparación con el mismo período del año anterior. El ingreso neto finalizó en USD 417 millones, equivalente a un margen neto del 4,7%, lejos de las expectativas de analistas que anticipaban un margen operativo de al menos 9 por ciento.

La compañía cofundada por Marcos Galperin atribuyó el ajuste de rentabilidad al aumento de provisiones por incobrabilidad —un impacto de 3,9 puntos porcentuales sobre el margen operativo— y a los gastos asociados con los envíos gratis que buscan acelerar la expansión en mercados clave. Este movimiento, que la compañía define como estratégico, junto con el aumento de inversiones en logística, provocó una percepción de riesgo mayor en el contexto de tasas de interés elevadas a nivel global.

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Marcos Galperin (Bloomberg)
Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre

“El gigante regional reportó el crecimiento de ventas más rápido en cuatro años, pero el mercado reacciona negativamente ante la caída en la rentabilidad operativa y un flujo de caja presionado por la agresiva expansión del negocio crediticio”, sostiene un análisis de Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El informe revela que la plataforma gestionó la venta de 722 millones de artículos, un salto del 47% interanual y la tasa más alta de los últimos años. El volumen bruto de mercancías (GMV) alcanzó USD 19.000 millones, lo que representa un crecimiento del 42% en dólares.

Inhouse - Mercado Libre
El margen operativo de la compañía cayó del 12,9% al 6,9% interanual, lo que provocó una baja del 5% en la cotización de la acción en el after market

La red logística de la empresa se expandió a más de 50 centros de fulfillment, encargándose del 55% de los envíos del trimestre y permitiendo que el 76% de las entregas rápidas se realicen dentro de 48 horas. Dentro de este esquema operativo, se incorporaron más de 17 millones de compradores únicos activos en solo un año, impulsando la base total a más de 84 millones. Este dato marca el mayor crecimiento anual de usuarios activos en la historia de la plataforma.

La reconfiguración geográfica del negocio impulsa la aceleración en Brasil y México

El epicentro del crecimiento fue Brasil, donde la decisión de reducir el umbral de envíos gratuitos —implementada en el segundo trimestre de 2025— resultó en una aceleración de ítems vendidos del 56% interanual y un incremento del 32% en compradores únicos, el ritmo más rápido en cinco años para el país. Los costos unitarios de envío cayeron 17% en moneda local, reforzando la ventaja logística y tecnológica. En términos de GMV, Brasil reportó un avance del 38% en moneda constante.

México, por su parte, desplazó a la Argentina como el segundo mercado de la compañía por volumen de negocios. Mientras que en el primer trimestre de 2025 México generó ingresos por USD 1.222 millones frente a los USD 1.382 millones de Argentina, en 2026 la relación se invirtió: México facturó USD 1.976 millones y Argentina USD 1.698 millones.

En México, los ítems vendidos aumentaron un 34% y el GMV lo hizo en un 28% en moneda constante. Argentina mantuvo una expansión del 41% en GMV constante y del 35% en ítems vendidos. Chile también evidenció un crecimiento del 40% en GMV constante, favorecido por la penetración de envíos gratuitos y entregas aceleradas.

Mercado Libre
Brasil fue el principal motor del trimestre, ya que la reducción del umbral de envíos gratis disparó los ítems vendidos un 56% interanual

En el bloque de comercio digital, los ingresos netos del segmento commerce llegaron a USD 5.000 millones, creciendo un 47% interanual. Este bloque explica buena parte del impulso general del grupo, aunque con desafíos claros en el sostenimiento de la rentabilidad.

Mercado Pago y la presión sobre la rentabilidad financiera

El eje fintech de la expansión, Mercado Pago, consolidó una cartera de crédito de USD 14.600 millones, un aumento del 87% interanual y el mayor incremento trimestral nominal en los registros históricos de la compañía. El volumen total de pagos (TPV) adquiridos mostró un crecimiento del 46% interanual en moneda constante en México y del 55% en Argentina, cifras que subrayan el avance regional de los servicios financieros digitales.

El segmento superó los 83 millones de usuarios activos mensuales, elevando los activos bajo gestión a casi USD 20.000 millones (+77% interanual). La cartera de tarjetas de crédito avanzó 104% hasta USD 6.600 millones, con 2,7 millones de tarjetas emitidas solo en el trimestre.

No obstante, el margen neto de interés después de pérdidas (NIMAL) retrocedió al 17,8%, afectado por la mayor ponderación de productos de menor spread y el aumento de incobrabilidad en el mercado brasilero.

El flujo de caja libre ajustado fue negativo en USD 56 millones, un giro respecto a los USD 58 millones positivos del año previo. La compañía señaló que el dato está marcado por la estacionalidad, los pagos asociados al programa de retención de largo plazo y una inversión de USD 1.949 millones en el crecimiento de la cartera de préstamos. Entre las novedades de producto, Tap to Phone fue lanzado en México y crece a tasas de tres dígitos en Brasil.

Diversificación de ingresos, publicidad y transformación tecnológica

El negocio de Mercado Ads registró un crecimiento del 73% interanual en ingresos por publicidad medidos en dólares, junto a un incremento del 63% en moneda constante. En paralelo, la empresa completó la transformación de su motor de búsqueda regional adoptando una arquitectura basada en modelos de lenguaje de gran escala (LLMs).

Esta diversificación, con negocios de alto crecimiento y apuesta tecnológica, sostiene el posicionamiento de Mercado Libre como el principal actor regional, aunque la presión sobre la rentabilidad y la volatilidad en el flujo de caja serán los temas clave a monitorear en los próximos trimestres.

Martín de los Santos, CFO de la empresa, sintetizó el enfoque de la compañía en el comunicado de resultados: “Q1 2026 fue otro trimestre excepcional para Mercado Libre, extendiendo el impulso que construimos durante 2025. Estamos invirtiendo de manera audaz para transformar cómo cientos de millones de latinoamericanos compran, pagan y acceden a servicios financieros”.

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