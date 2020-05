" Tengo compañeros que tiene ocho mudanzas frenadas. La gente los llama desesperada, pero hasta acá no las podíamos hacer porque si no podíamos tener problemas judiciales. Todos los compañeros que tenían algún ahorro se lo comieron, el que no tenía estuvo viviendo de prestado, endeudándose con las tarjetas, ya no se puede sostener más”, sostuvo Moisés.