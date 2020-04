Pese a que el volumen operado en esos mercados no parece determinante sobre el movimiento de reservas monetarias internacionales , el ex viceministro de Economía observa: “La importancia de la brecha viene asociada a sus efectos sobre el comercio exterior y sobre el tipo de cambio nominal, el que a su vez tiene influencia sobre los precios de la economía . Por tanto, mantener la brecha cambiaria acotada es un objetivo de política económica”, de ahí las medidas de contención instrumentadas en los últimos días las cuales permitieron frenar la ampliación de la brecha, pero aún no resultan suficientes para volver atrás, por las asignaturas pendientes en los frentes de deuda pública, política monetaria, financiera y fiscal, derivados de los efectos de la pandemia.