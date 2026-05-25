Cómo pedir el subsidio para comprar garrafas en regiones de bajas temperaturas

El beneficio otorga hasta dos garrafas mensuales en invierno y una en verano, con reintegro inmediato a través de billeteras virtuales y bancos adheridos

La Secretaría de Energía informó que los hogares ubicados en zonas frías sin conexión a la red de gas natural pueden acceder a un subsidio para comprar garrafas. Este esquema adquiere relevancia en el contexto del debate en el Congreso sobre una reforma que podría recortar el alcance del régimen de Zona Fría y dejar afuera a 1,2 millones de hogares.

El beneficio para gas envasado contempla una bonificación mensual de $9.593 por garrafa. En invierno, el esquema incluye dos garrafas por mes y, en verano, una. Actualmente, una garrafa de 10 kilos cuesta entre $30.000 y $35.000. Este nuevo sistema sustituyó al ex Programa Hogar y opera con devolución inmediata del dinero al momento del pago mediante las billeteras virtuales BNA+ y Modo, junto con los bancos adheridos a esa plataforma.

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Según consta en el sitio web de la Secretaría de Energía, quienes ya estaban inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a hacer el trámite. Por el contrario, los usuarios de garrafas y quienes cobraban el ex Programa Hogar sí tienen que inscribirse en el nuevo esquema para seguir recibiendo asistencia estatal.

Para obtener el subsidio, los interesados deben entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar sus datos personales y familiares y completar la solicitud en la sección de Programas y beneficios. La Secretaría de Energía indicó además que el domicilio debe estar actualizado, porque la cantidad de garrafas subsidiadas depende de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas de cada región.

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La inscripción al ReSEF

La Secretaría de Energía precisó en su sitio web que, desde la creación en enero de 2026 del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la opción Tarifa Social de Gas fue discontinuada. Para recibir subsidios en energía eléctrica, gas por redes y garrafa, la inscripción debe hacerse en el Registro de Subsidios Energéticos, también identificado como ReSEF en el sitio oficial.

Gas - Garrafa (Gobierno de Misiones)

Las personas interesadas deben ingresar a la sección “Solicitar Tarifa Social” dentro de Mi ANSES y elegir la opción “Zona Fría”, con la factura del servicio de gas a mano si corresponde. El registro no tiene fecha límite, pero quien no esté inscripto no accede al beneficio.

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Entre los requisitos figura no superar ingresos netos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos, según el Indec. También pueden quedar incluidos hogares que no cumplan las condiciones del segmento de mayores ingresos y tengan al menos un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP, una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o un Certificado Único de Discapacidad.

Quedan excluidos los hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que uno de ellos sea titular de un Certificado Único de Discapacidad. Tampoco están alcanzados los hogares que tengan en conjunto tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

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El Gobierno busca reducir el subsidio de Zona Fría

El proyecto para restringir el subsidio de gas en el régimen de Zona Fría ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe pasar por el Senado. La iniciativa, que pasó por el Congreso la semana pasada, recibió críticas tanto del gobernador bonaerense Axel Kicillof, como del cordobés Martín Llaryora, por la cantidad de personas que quedarían fuera del régimen en caso de que se apruebe finalmente la medida en la Cámara Alta.

La modificación impulsada por el Gobierno reduciría el alcance del subsidio para focalizarlo en regiones de clima severo y en determinados hogares vulnerables. El ahorro fiscal estimado es de $272.099 millones, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

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Entonces, en caso de que el Senado apruebe los cambios, alrededor de 1,2 millones de personas de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis quedarían excluidos del esquema preferencial creado con la ampliación de 2021. Ese beneficio representaba entre el 30% y el 50% del total de la factura de gas.

La revisión excluye 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe del régimen preferencial. Según un estudio de Ieral Fundación Mediterránea, el impacto se concentra sobre todo en hogares de mayores ingresos de las regiones incorporadas en 2021.

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Para los usuarios de la zona fría histórica, el subsidio seguiría vigente, aunque sobre una base menor. Eso implicaría un aumento tarifario más acotado que el previsto para el resto de los hogares alcanzados por la revisión.

El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar asimetrías tarifarias en regiones de bajas temperaturas y garantizar el acceso al gas natural a usuarios residenciales. Su ampliación en 2021, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, elevó la cantidad de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales de gas por red.

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Con información de NA