El titular de la Fundación Libertad & Progreso consideró que no hubo suficiente información como para poder evaluar la oferta. “En principio no sé si es relevante si es agresiva o no la propuesta, porque yo te puedo proponer cambiarte los bonos con la misma tasa de interés y pateártelo con un periodo de gracia de cuatro años y Argentina no te lo va a poder pagar”, afirmó.