Para sostener la actividad no basta con mandarnos a trabajar a todos nosotros desde la casa, si no hay buena infraestructura. En esto el problema es que la clase política ve a las empresas de servicios públicos como enemigos de la sociedad, cuando sólo se trata de tener regulaciones transparentes y buenas reglas que no puedan ser modificadas ad libitum para satisfacer objetivos políticos (frenar inflación, darle un regalo a mi clientela política, aprovecharse de las licitaciones públicas, etc.).