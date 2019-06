– ¿Cómo ve el real efecto del índice de riesgo país sobre el nivel de actividad, dada la bajísima participación del crédito en la economía, está circunscripto al mercado financiero?

– El índice de riesgo país es una medida de la capacidad de colocar deuda que tienen el país. Por tanto, un nivel tanto alto está diciendo que la capacidad de colocar deuda por parte del sector privado, no solamente del sector público, es realmente cero. De ahí que tiene un impacto, necesariamente, sobre la economía real. Alguien podría decir que no es importante, pero en los hechos sí lo es. Lo que refleja eso en el corto plazo es la situación de incertidumbre; y que la Argentina periódicamente, tras corregir transitoriamente algún desvío macroeconómico, vuelve a las andadas, desequilibrándose, los déficit gemelos de las finanzas públicas y de la cuenta corriente de divisas. Es lo que Carlos Díaz Alejandro ya había visto 50 años atrás: el ciclo de stop and go, parar y crecer.