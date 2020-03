Ante Massa los fondos también expresaron su inquietud por la falta de definiciones, pero al menos recibieron una explicación en cuanto al sendero que pretende transitar el Gobierno para recuperar el crecimiento. El presidente de la cámara de Diputados les dijo que Guzmán goza del apoyo pleno del Gobierno para delinear la estrategia de la negociación con los acreedores privados y que no deben buscar ventanillas alternativas. Además, les pidió que negociaran con buena fe y que no se formule una oferta que el país no pueda pagar.