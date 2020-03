Con todo, el directivo del colegio que agrupa a los farmacéuticos remarcó que alcohol en gel no reemplaza el lavado con agua y jabón. Y que el uso de barbijos como prevención está indicado para personas que estuvieron en las zonas más afectadas (China, Italia, entre otras) y para pacientes inmunosuprimidos, trasplantados o con enfermedad de base en caso de que deban concurrir a una guardia. “El barbijo no tiene sentido si no se realiza bien el lavado de manos, de 30 segundos a un minuto”, recomendó.