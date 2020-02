Respecto a las razones que llevaron a este panorama desolador, Córdoba es contundente: “Cuando la maneja gente que no está capacitada, cuando los gerentes no son los dueños, a veces no son todo lo responsable que deberían ser. En el sector hay muchas empresas y cooperativas que funcionan muy bien, lo que deja claro que allí hubo una falta de profesionalismo de las personas que la tenían que dirigir ”, afirma.