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El viaje inolvidable de Mario Pergolini con Gustavo Cerati a Machu Picchu: “Subimos 24 horas”

En Otro día perdido, el conductor relató la experiencia compartida durante una gira de Soda Stereo, y repasó la historia de su amistad con el músico

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En Otro día perdido, el conductor relató la experiencia compartida durante una gira de Soda Stereo, y repasó la historia de su amistad con el músico (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Mario Pergolini evocó en Otro día perdido (Eltrece) una de las experiencias más íntimas y poco conocidas de su relación con Gustavo Cerati. En su ciclo, el conductor compartió detalles sobre el viaje que realizaron juntos a Machu Picchu en Perú durante una gira de Soda Stereo, y recordó cómo ese episodio marcó para siempre el vínculo personal y profesional entre ambos referentes del rock argentino. La anécdota se dio en el marco de una charla distendida, en la que Pergolini también reflexionó sobre el turismo actual en el emblemático sitio peruano.

Durante el programa, Pergolini relató la jornada en la que, acompañando a Soda Stereo en una de sus giras latinoamericanas, decidió recorrer el Camino del Inca junto al músico. “A Machu Picchu yo fui con Cerati. Subí 24 horas el Camino del Inca, lo hicimos juntos”, contó al aire, recordando la intensidad física de la caminata que conduce a la “Ciudad sagrada” y la atmósfera única en la cima.

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En la gira de Ruido blanco, Mario Pergolini junto a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti (Instagram/ Flacostereo)

Explicó que en ese entonces, la banda tenía un día libre en medio de la gira y aprovecharon para vivir la experiencia que culminaba con la ceremonia del Inti Raymi. “Estaba Soda Stereo de gira y yo fui a la gira con ellos y en un momento teníamos día libre y venía Inti Raymi, o sea, la Gran Ceremonia arriba de todo. Estuve un día haciendo el Camino del Inca con él arriba”, agregó.

El Inti Raymi, celebrado el 24 de junio, es una festividad andina de origen inca y preincaico que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Durante esta jornada, las comunidades rinden homenaje al Sol, al que llaman Inti, y expresan gratitud a la Pachamama por las cosechas obtenidas. A través de rituales, danzas y ofrendas, la ceremonia establece una conexión entre las personas y la naturaleza, resaltando la relación con los ciclos agrícolas.

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“A Machu Picchu yo fui con Cerati. Subí 24 horas el Camino del Inca, lo hicimos juntos”, contó Mario Pergolini en Otro perdido (Instagram/ Flacostereo)

Si bien Rada y Evelyn Botto remarcaron que el Camino del Inca tradicional demanda cuatro días, Pergolini aclaró que existen variantes más cortas. “Tenés varias etapas, incluso lo podés hacer en medio día, nada más”, explicó, y sumó con humor que al conocer la existencia del tren turístico pensó: “¿Para qué hicimos esta estupidez?”. La llegada a Machu Picchu, dijo, fue un momento de contemplación, pero que no lo impactó: “Llegás a Machu Picchu, mirá, decís: ‘Qué lindo, ¿qué hacemos?’ No hay nada para hacer”.

En tono distendido, bromeó sobre el impacto de la altura, negando haber sentido malestar: “No, no, esa altura en mi vida no me pegaba nada”.

La amistad entre Mario Pergolini y Gustavo Cerati: origen y consolidación

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Mario Pergolini fue testigo y protagonista de momentos clave en la carrera de Gustavo Cerati (Instagram/ Flacostereo)

La relación entre Mario Pergolini y Gustavo Cerati es una de las más destacadas en la historia del rock argentino. El vínculo comenzó a finales de los años 80, cuando Pergolini decidió costearse sus propios pasajes para cubrir la gira latinoamericana de Soda Stereo. Durante esas semanas de convivencia, estableció una cercanía no solo con Cerati, sino también con Zeta Bosio y Charly Alberti.

Pergolini describió aquella experiencia como “semejante a estar de gira con los Rolling Stones”, remarcando la intensidad y la camaradería que surgió en el grupo. A partir de esa convivencia, la amistad se consolidó a lo largo de los años, con múltiples entrevistas, encuentros personales y colaboraciones en radio y televisión.

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En septiembre de 2014, cuando Gustavo Cerati falleció tras permanecer cuatro años en coma, Mario Pergolini fue quien anunció la noticia en vivo

El conductor fue testigo y protagonista de momentos clave en la carrera de Cerati. Realizó entrevistas memorables, como las que tuvieron lugar en la histórica Rock & Pop durante los años noventa, coincidiendo con lanzamientos como Colores Santos y Dynamo.

En septiembre de 2014, cuando Gustavo Cerati falleció tras permanecer cuatro años en coma, Mario Pergolini fue quien anunció la noticia en vivo durante su programa en Vorterix. Lo hizo visiblemente afectado, recordando la estrecha relación que los unía desde hacía décadas.

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